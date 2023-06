Asylsozialberatung: Kümmerer im Ankerzentrum

Montagmorgen, 9 Uhr: Patrick Malzer sitzt in seinem Büro im Regensburger-Ankerzentrum. Der 30-Jährige leitet das Team der Asylsozialberater der Johanniter in der Einrichtung. Zusammen mit zwei Sozialpädagogen der Caritas berät sein siebenköpfiges Team die Menschen in der Einrichtung bei allen möglichen Fragen. Oft geht es dabei um die Bürokratie, oft aber auch nur um Alltagsfragen. "Wenn die Menschen eine Ansprechperson brauchen, kommen sie meistens zu uns. Weil sie wissen, dass ihnen hier zugehört wird", sagt Malzer.

Keine Schule in den ersten Monaten

Die ersten, die heute Morgen zu Malzer in die Sprechstunde kommen, sind ein Vater und sein kleiner Sohn. Der Mann hat einen Brief dabei, in dem er aufgefordert wird, das Kind in einer Schule anzumelden. Ein Irrtum, wie sich herausstellt, denn Kinder dürfen in den ersten vier Monaten nach der Ankunft im Ankerzentrum überhaupt nicht in die reguläre Schule, sagt Malzer. Der durch das amtliche Schreiben sichtlich verunsicherte Vater habe nichts zu befürchten. Das Schreiben hätten fälschlicherweise viele Familien im Ankerzentrum bekommen, die jetzt besorgt zu ihm kommen, sagt Malzer. Nur ein Behördenfehler, eine Kleinigkeit, die Malzers Team dennoch zusätzlich belastet.

Hilfe bei Anträgen und Formularen – aber nicht nur

Eigentlich sind die Asylsozialberater dafür da, den Menschen nach der Ankunft durch den Behördendschungel zu helfen. Sie sollen neutral und unabhängig beraten, wenn jemand seinen Asylantrag stellt oder seine Familie nachholen möchte. Dieses Recht sichert den Asylbewerbern eine EU-Richtlinie zu. "Es gibt einfach Themen, die man vielleicht nicht direkt mit dem Bundesamt besprechen will" sagt Malzer, der in diesen Fällen eine vertrauliche Anlaufstelle ist. Doch wie umfangreich dieses Recht auf eine unabhängige Beratung wahrgenommen werden kann, ist in Bayern nicht konkret geregelt, sagt Malzer. Seine drei Vollzeitstellen würden für knapp 1.800 Menschen kaum reichen. In anderen Regierungsbezirken sei das Beratungsverhältnis aber teilweise noch schlechter.

Volles Haus, Schimmel an den Wänden

Immer wieder sind es Fälle in denen Menschen mit der deutschen Bürokratie überfordert sind, das wird im Laufe von Malzers Sprechstunde schnell deutlich. Wenn es die knappe Zeit gerade zulässt und der Fall dringlich ist, berät er auch Asylbewerber außerhalb des Ankerzentrums. Ein junger Mann, der nach der Erstaufnahmeeinrichtung in einem Dorf in der Oberpfalz untergebracht wurde, ist zu ihm gekommen. Er zeigt ihm Fotos seiner Unterkunft. Er habe dort mit über 15 Mitbewohnern in einem Haus keine Privatsphäre, sagt der Mann. Er würde gerne wo anders untergebracht werden. Die Fotos zeigen verdreckte Toiletten und Schimmel an den Wänden und Möbeln der Gemeinschaftsunterkunft. Malzer nimmt den Fall auf und schickt die Fotos an die zuständige Behörde weiter. Bis der Fall dort bearbeitet werde, könne es bis zu vier Wochen dauern, gibt er dem Mann mit auf dem Weg.