Anschluss der B15neu an A92 aus Richtung Regensburg freigegeben

Nach jahrelangen Bauarbeiten wird am Montag der Anschluss der B15neu an die Autobahn A92 München-Deggendorf bei Landshut zumindest teilweise freigegeben. Der komplette Anschluss soll dann Ende des Jahres erfolgen. Die B15neu zählt zu den größten derzeit laufenden Straßenbaumaßnahmen in Südbayern.

Teilweise Verkehrsfreigabe

Im Laufe des Montags werden die beiden nördlichen Anschlüsse der autobahnähnlichen B15neu an die A92 bei Landshut freigegeben. Das heißt, wer von Regensburg auf der B15 neu Richtung München fährt, kann jetzt direkt auf die A92 auffahren und muss nicht mehr den mühsamen Umweg durch den Markt Essenbach nehmen.

Auch Autofahrer auf der A92 aus Richtung Deggendorf können dann an der neuen Anschlussstelle direkt auf die B15neu Richtung Regensburg fahren.

Südliche Anschlüsse noch gesperrt

Wegen weiterer Arbeiten an der großen Grundwasserwanne können die beiden südlichen Anschlussstellen allerdings voraussichtlich erst Ende des Jahres freigegeben werden, so ein Sprecher des Straßenbauamts auf BR-Nachfrage.

Die autobahnähnlich ausgebaute vierspurige B15neu verkürzt die Fahrzeit zwischen Regensburg und Landshut deutlich. Gegen den geplanten Weiterbau der B15 neu Richtung Adlkofen und Geisenhausen gibt es weiter Proteste von Anwohnern.

Wer von Regensburg kommend in Richtung München muss, hat mit der B15neu eine Alternative, um den häufigen Stau auf der A9 ab dem Autobahndreieck Holledau zu vermeiden. Auch für die Urlaubsfahrt Richtung Italien dürfte die neue Verbindung Vorteile bringen.