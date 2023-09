Protest gegen Weiterbau der B15neu in Geisenhausen und Adlkofen

Die autobahnähnlich ausgebaute B15neu ist zwischen Regensburg und der A92 bei Landshut kurz vor der Fertigstellung. Aktuell wird die Anschlussstelle an die A92 München – Deggendorf bei Landshut fertiggestellt und soll noch im Oktober freigegeben werden. Unterdessen wächst der Widerstand am Weiterbau der B15neu Richtung Rosenheim in den Süden.

Initiative will Weiterbau der B15neu verhindern

Aktivisten der Bürgerinitiative "Stopp B15neu" haben im Raum Adlkofen bereits vor Wochen neue Protestschilder aufgestellt. Damit wollen sie in den geplanten Weiterbau um Adlkofen herum verhindern.

Am vergangenen Freitag haben die Gegner bei einer weiteren Protestaktion auch bei Geisenhausen eine Protesttafel aufgestellt. Damit, so die Initiatoren, sollen die Probleme dokumentiert werden, die der Weiterbau der B15neu nach Ansicht der Gegner für die Gegend um den Markt Geisenhausen mit sich bringen würde.

Kritiker befürchten Tausende Fahrzeuge auf B299

Komme die B15neu, würden täglich – je nach Verkehrsprognose – bis zu 30.000 Fahrzeuge auf der B299 bei Geisenhausen fahren, meinen die Kritiker des Weiterbaus in Richtung Süden. In Erding, Mühldorf und Rosenheim dagegen lägen bereits rechtsgültige Beschlüsse gegen eine Weiterführung der Trasse vor. "Ob es jemals zu einem Weiterbau kommt, steht in den Sternen", sagt Michael Schabl, Sprecher der Bürgerinitiative "StoppB15neu". Das "Verkehrschaos in Geisenhausen" sei vorprogrammiert. "Deshalb ist für mich ganz klar, dass die B15neu an der A92 enden muss", ergänzt Rainer Zehetbauer, der seit Jahrzehnten die Felder rund um das neue Protestschild in Asbach bewirtschaftet.

Landshuter OB und weitere Initiative will Weiterbau

Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (CSU) dagegen fordert – wie zahlreiche andere Politiker in der Region – den schnellstmöglichen Weiterbau der B15neu, um die niederbayerische Bezirkshauptstadt vom Durchgangsverkehr der B15 zu entlasten. Ähnliche Forderungen kommen von der "Initiative Pro B15neu" zu der sich zahlreichen Wirtschaftsvertreter und Unternehmen aus der Region zusammenschlossen haben.

Die B15neu ist eines der größten derzeit in Südbayern laufenden Straßenbauvorhaben.