Sperrung ab Donnerstag: B15neu bekommt Autobahnanschluss

Die Bundesstraße B15neu von Regensburg nach Landshut soll bis Ende Oktober direkt mit der Autobahn A92 verbunden sein. Jetzt stehen abschließende Arbeiten am letzten Bauabschnitt an. Konkret geht es dabei um die Verknüpfung der Zu- und Abfahrtsrampen zwischen Autobahn und Bundesstraße, wie das Bauamt Landshut mitteilt. Deswegen wird die B15neu ab dem 17. August zwischen der Anschlussstelle Ergoldsbach und der A 92 gesperrt. Die Bauarbeiten sollen planmäßig bis Ende Oktober dauern. Dann soll es endlich eine direkte Anbindung der B15neu an die A 92 geben.

Der vorerst letzte fertiggestellte Abschnitt der autobahnähnlichen B15neu, das neun Kilometer lange Teilstück zwischen Ergoldsbach und Essenbach war bereits im November 2019 vom damaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer freigegeben worden. Seither jedoch bestand lediglich eine provisorische Verbindung zwischen der autobahnähnlichen Bundesstraße 15neu und der A92.

Überleitung zur A92 gesperrt

Während der jetzt beginnenden Bauarbeiten wird diese Verbindung zur Autobahn aber nicht befahrbar sein. Übergangsweise wird eine Umleitung über die alte B15 eingerichtet. Vor allem die Bewohner von Essenbach werden das zu spüren bekommen. Während der Sperrung wird der Verkehr nämlich wie früher durch den Ort fließen.

Bereits am Mittwoch kommt es entlang der Strecke zu kurzfristigen Teilsperrungen. Hintergrund ist, dass Umleitungsschilder für die anstehende Sperrung aufgestellt werden, heißt es vom Staatlichen Bauamt Landshut.

Belastung für Essenbach

Essenbachs Bürgermeister Dieter Neubauer (CSU) will die mehrmonatige Sperre dennoch gerne hinnehmen: "Dafür ist die Freude umso größer, wenn die Arbeiten so schnell wie möglich abgeschlossen werden und die B15neu direkt an die Autobahn angeschlossen ist." Und auch Robert Bayerstorfer vom Staatlichen Bauamt Landshut ist zufrieden: "Mit den bevorstehenden Arbeiten biegen wir auf die Zielgerade ein", sagt er. Jetzt werde das letzte fehlende Teilstück der B15neu zwischen der A93 im Norden und der A92 im Süden fertiggestellt.

Umstrittenes Großprojekt

Der Neubau der autobahnähnlichen B15neu von Regensburg nach Landshut und weiter Richtung Süden ist eines der größten laufenden Straßenbauvorhaben in Südbayern. Vor allem die Stadt Landshut erwartet sich dadurch eine deutliche Verkehrsentlastung. Der Weiterbau der Bundesstraße bis zur A94 München-Passau und dann weiter nach Rosenheim ist allerdings umstritten.