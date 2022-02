Anschlag mit Molotow-Cocktail auf Bekannte- Verdächtiger in Haft

Glückliche Umstände haben Schlimmeres verhindert - doch wegen versuchter Tötung und schwerer Brandstiftung muss sich nun ein 34-Jähriger verantworten. Er soll vor der Wohnung einer Bekannten einen Brandsatz gezündet haben.

Molotowcocktail vor Wohnung gezündet

Nach jetzigem Ermittlungsstand haben sich der 34-Jährige und seine Bekannte am Dienstag Nachmittag gestritten, worüber ist nicht bekannt. Die Auseinandersetzung soll aber der Grund gewesen sein, warum der Mann kurz vor 22 Uhr einen Brandsatz vor der Wohnung der Frau in der Gemeinde Eiselfing zündete.

Geringer Sachschaden - keine Verletzten

Nur durch glückliche Umstände, so die Polizei, geriet das Feuer nicht außer Kontrolle, sondern richtete nur einen leichten Schaden an. Noch in derselben Nacht durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung des 34-Jährigen und stellten dort Beweismittel sicher, die einen dringenden Tatverdacht begründeten.

Tatverdächtiger in U-Haft

Die Polizisten nahmen den Mann noch an Ort und Stelle fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchter Tötung und schwerer Brandstiftung. Der Beschuldigte kam umgehend in eine Justizvollzugsanstalt. In welcher Beziehung Täter und Opfer standen, ist - wie der Grund des Streits - noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.