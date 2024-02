Anja Miller wird neue Studioleiterin von BR Franken

Die neue Leiterin von BR Franken heißt Anja Miller. Der Rundfunkrat stimmte am Donnerstag der Berufung der 52-Jährigen zu. Ab dem 1. Oktober 2024 tritt Miller die Nachfolge von Tassilo Forchheimer an. Für sie ist das auch eine Rückkehr an ihre frühere Wirkungsstätte. "Es fühlt sich an, wie nach Hause zurückzukommen", sagt Anja Miller in einer ersten Reaktion.

Schon während des Studiums an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg arbeitete sie Mitte der 1990-er Jahre für den BR in der Region. Später war Anja Miller unter anderem verantwortlich für die journalistische Ausbildung im BR und übernahm die Leitung der Redaktion Rundschau und Landesberichte. Seit 2021 leitet sie das ARD-Studio Rom.

"Franken präsent halten"

Ziel ihrer Arbeit in Franken sei es, dass der BR mit den Menschen in der Region im Dialog bleibe und dabei auch neue Zielgruppen erreiche, betonte Anja Miller. Auch technische Neuerungen wie die Künstliche Intelligenz müssten angegangen werden. Grundsätzlich gehe es ihr darum, dass "Franken im Programm präsent gehalten wird", so Miller. Das gelte nicht nur für den Informationsbereich, sondern auch für Unterhaltung und Kultur. Der Vertrag der gebürtigen Münchnerin beginnt am 1. Oktober und läuft fünf Jahre. Ihr Vorgänger Tassilo Forchheimer wechselt auf eigenen Wunsch zurück nach München.

Ein Berichtsgebiet so groß wie Hessen

Neben den Studios in Nürnberg und Würzburg umfasst die Hauptabteilung BR Franken neun weitere Standorte in der Region. Zum Berichtsgebiet gehören neben Franken auch Teile der nördlichen Oberpfalz – insgesamt vergleichbar mit der Größe Hessens. Ein Drittel der bayerischen Bevölkerung lebt hier. BR Franken ist unter anderem verantwortlich für die Kultsendung "Fastnacht in Franken", regelmäßig die zuschauerstärkste Sendung in den Dritten Programmen, und für das digitale Radioprogramm BR Schlager.

Weitere personelle Veränderung

Der Rundfunkrat des BR hat in seiner Sitzung außerdem zugestimmt, dass Diane Dotzauer die Leitung des Programmbereichs Bayern 1-Bayern 3-Puls übernimmt. Bislang war die gebürtige Landshuterin für die Redaktion Bayern aktuell verantwortlich, die die Berichterstattung aus allen Regionen des Freistaates koordiniert. Diane Dotzauer folgt auf Walter Schmich, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.