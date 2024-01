75 Jahre BR: Hartnäckige Franken liefern Kultsendungen

Hartnäckig und geduldig mussten die Hörfunk- und Fernsehmacher in Franken in der Anfangszeit sein. Zu Beginn war es ein zäher Kampf, fränkische Themen in das Programm des Bayerischen Rundfunks zu bringen. "Man musste gerade als Redakteur eine ganze Menge einstecken können", beschrieb einst Wolfgang Buhl, Redakteur und langjähriger Leiter des Studios in Nürnberg, die Zusammenarbeit mit der Zentrale in München. Über die Jahrzehnte hat sich das komplett geändert.

Ein Rekord aus dem Studio Franken

Das damalige Studio Nürnberg ging früh auf Sendung. Nur wenige Monate nachdem der Bayerische Rundfunk am 25. Januar 1949 in München seine Lizenz von der amerikanischen Militärregierung erhalten hatte, zog das Studio Nürnberg auf das Gelände eines ehemaligen Pferdelazaretts am Stadtrand. Zunächst stand die Musik im Mittelpunkt. Anfang der 50er Jahre entstand die Radio Sendung Tafel-Confect, die Musik von Mittelalter bis Klassik präsentiert. Noch heute wird die Sendung jeden Sonntag ausgestrahlt und ist damit eine der ältesten Musik-Sendereihen in ganz Europa.

Kultsendung aus Franken

In den 60er Jahren folgten dann die ersten journalistischen Beiträge aus der Region. "Vom Main bis zur Donau" hieß die Radio-Sendung. Die erste eigene Fernsehsendung erhielt das Studio Ende der 70er Jahre: Die Frankenchronik später Frankenschau wird bis heute jeden Sonntag ausgestrahlt. Aus Franken kommt seit den 80er Jahren auch ein Quotenrenner: die Fernsehprunksitzung Fastnacht in Franken. Einmal im Jahr wird die Fastnacht live aus Veitshöchheim in Unterfranken gesendet. Zuletzt hatten rund 3,8 Millionen Menschen eingeschalten.

Mehr Franken im BR

Die Berichterstattung aus den Regionen wird im Bayerischen Rundfunk über die Jahre immer wichtiger. Erst im Hörfunk und dann später im Fernsehen werden unter der Woche täglich aktuelle Sendungen mit fränkischen Themen produziert: Mittags in Franken sowie Mittags in Mainfranken auf Bayern 1, die RegionalZeit Nord auf Bayern 2 und die Frankenschau aktuell im BR Fernsehen. Beiträge aus Franken laufen zudem auch in der ARD.

Korrespondenten in der Region verwurzelt

Der BR baut in der Region aus. Ende der 70er kam bereits das Studio Würzburg hinzu mit der Welle Mainfranken. Das erste Korrespondenten-Büro in Franken entstand in Hof Anfang der 90er Jahre. Mittlerweile ist ganz Bayern mit einem Korrespondentennetz durchzogen. Unter anderem in Aschaffenburg, Schweinfurt, Coburg, Bamberg, Ansbach und Weißenburg sitzen Korrespondentinnen und Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks. "Wir schicken nicht irgendwelche Reporter aus der Zentrale ins Land, sondern unsere Kolleginnen und Kollegen wohnen vor Ort. Sie kennen die Menschen, über die sie berichten, sind Teil des Lebens dort und wissen, worüber sie sprechen", betont der Leiter von BR Franken, Tassilo Forchheimer.

Mehr Kontakt zum Publikum und starkes Onlineprogramm

Auch für die Zukunft ist der BR in Franken aufgestellt. Zuletzt eröffnete 2022 auf dem Studiogelände in Nürnberg ein modernes Multifunktionsstudio – mit neuster Technik und viel Platz fürs Publikum. Investiert wird auch im Bereich Online: BR Franken war das erste Regionalstudio in der ARD, dass im Internet präsent war – und das im Jahr 1995. Mit der BR24 App kann sich das Publikum mittlerweile gezielt regionale Beiträge anzeigen lassen. Eins sei klar: "Die starke Verankerung in der Region gehört zu den Erfolgsgeheimnissen unseres Hauses", so Tassilo Forchheimer, Leiter BR Franken, zum Jubiläum des Bayerischen Rundfunks.

Fränkische Kärwa zum Jubiläum

75 Jahre: Zum Jubiläum gibt es ein umfangreiches Programm. Und auch in Franken wird groß gefeiert. Im Sommer lädt BR Franken sein Publikum auf das Studiogelände in Nürnberg zu einer fränkischen Kärwa ein. Vom 21. bis 23. Juni wird ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Fahrgeschäften und Buden geboten. Außerdem können die Besucher miterleben, wie die fränkischen Sendungen entstehen.