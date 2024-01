Entscheid zu Windpark im Chemiedreieck – darum geht es

Der geplante Windpark im bayerischen Chemiedreieck soll der größte in ganz Bayern werden. Mit Abstand. An die 40 Windräder mit einer Gesamtleistung von 288 Megawatt sind im Altöttinger und Burghauser Staatsforst vorgesehen. Zwar gibt es vergleichbare Projekte auch in Franken, die sollen jedoch um einiges kleiner ausfallen. Ein Windpark am Rennsteig in Oberfranken, der unter anderem helfen soll, den Energiebedarf der Glasindustrie im Frankenwald zu decken, soll 15 Windräder mit einer Leistung von 100 Megawatt umfassen. In der gleichen Dimension bewegt sich das Windparkprojekt Bildhäuser Forst in den unterfränkischen Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld. Es sind also durchaus mehrere Windparks in der Pipeline, die deutlich größer sind als bisher für Bayern üblich. Aber das Projekt im Chemiedreieck sticht heraus.

Franken hat schon viele Windräder, Südostbayern fast keine

Und zwar auch deshalb, weil es im Südosten Bayerns entstehen soll: einer Region, wo Windräder bisher sehr selten sind. Von den bisher errichteten Windkraftanlagen in Bayern stehen 70 Prozent in Franken, acht Prozent in Oberbayern und nur ein Prozent in Niederbayern. Diese sehr ungleiche Verteilung führt in der fränkischen Bevölkerung immer wieder zu Unmut. Sie zu verändern, ist erklärtes Ziel der bayerischen Staatsregierung. "Es muss regional fair, es muss regional ausgewogen sein", forderte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine: "Wenn Wind, dann Wind für alle. Das müssen wir schaffen."

Staatsregierung will Windräder ausgewogen verteilen

Deshalb verfolgt Bayern den Grundsatz, dass künftig Vorranggebiete für Windkraft überall im Land in ähnlichem Umfang ausgewiesen werden sollen. 1,8 Prozent der Fläche als Windkraftgebiet - das ist als Ziel für ganz Bayern im Wind-an-Land-Gesetz der Bundesregierung vorgegeben. Und zumindest das Zwischenziel, 1,1 Prozent der Fläche bis 2027, muss jeder einzelne der 18 regionalen Planungsverbände im Freistaat schaffen. Auch Südostoberbayern.

Bürgerinitiative: Im Süden weht zu wenig Wind

Die Initiative "Gegenwind Altötting", die den Bürgerentscheid zum geplanten Windpark im Chemiedreieck initiiert hat, argumentiert indes, die Gegend sei für Windkraft nicht geeignet. "Wir sind ein ausgewiesenes Schwachwindgebiet", sagte ein Sprecher. Das deutsch-französische Unternehmen Qair, das den Windpark bauen will, verweist dagegen darauf, dass moderne Windräder eine Nabenhöhe von 200 Metern und größere Rotoren als früher haben und sich so auch bei geringeren Windgeschwindigkeiten rentieren.

Ein Blick in den bayerischen Windatlas bestätigt, dass der Wind im Südosten schwächer weht als in anderen Teilen Bayerns.