Alter Brauch: So treiben die Fosaleggn den Winter aus

Die Verwandlung in einen Bären dauert Stunden. Viele Helfer wickeln die jungen Männer dafür rundherum in das Stroh, das für den Winter steht – schließlich ist es alt und leergedroschen. Am Ende schaut nur noch das Gesicht heraus.

Vorgegebene Fosaleggn-Kostüme – mit Raum für Interpretation

Da haben es die Fosaleggn, wie David Waldmann einer ist, einfacher. Sie müssen ihre traditionellen Kostüme wie den hohen, aufwendig gebundenen Hut aus Buchsbaumzweigen von Jahr zu Jahr gut in Schuss halten und vor allem schauen, ob das Kostüm noch passt.

Teile von Davids Kostüm stammen noch von seinem Urgroßvater, andere aus dem Vereinsfundus und Einiges hat er dazu gekauft – zum Beispiel eine knallblaue Krawatte mit Quietscheentchen drauf. Die Zutaten für die Fosaleggn-Kostüme sind zwar vorgeschrieben, sie lassen den Trägern aber viel Raum zur freien Interpretation.

"Das heißt, jeder hat ein wenig andere Bänder, jeder ein wenig andere Blumen, je nachdem, was die jeweilige Familie da dran gemacht hat. Es geht halt darum, dass es bunt ist, und dann hat trotzdem jeder individuell was Eigenes an. Und das macht es eigentlich aus, so stellen wir den Frühling dar." David Waldmann, Burschenverein "Zufriedenheit"

Und so treiben die Fosaleggn auch in diesem Jahr wieder wie jeden Faschingssonntag erst in Effeltrich und anschließend in Baiersdorf die Strohbären vor sich her und damit den Winter aus. "Das macht einfach verdammt viel Spaß, wenn man da dabei ist", meint Tobias Kupfer. Als Bär könne er einen Tag lang "absolut die Sau rauslassen."

Das Stroh verbrannt, der Winter verbannt

Am Ende geht es den Bären dann an den Kragen. Ihr stoppeliges "Fell", das Stroh also, wird verbrannt und der Winter ist damit verbannt. Und so halten die jungen Männer altes Brauchtum hoch. "Uns gibt es jetzt über 130 Jahre, und egal bei welchem Brauchtum, ob Kirchweih oder was wir sonst so machen, es steht immer bei uns im Vordergrund, dass die Tradition behalten wird", sagt Jan Leuthäußer vom Burschenverein "Zufriedenheit".