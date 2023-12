Kneipe statt Kanzel: Adventsgottesdienste bei Bier und Pizza

In der Mitte sitzt der Pianist auf einer Drehbühne, nebenan stehen Sänger und ein Geigenspieler, ringsherum sitzen Gäste mit Essen und Trinken an ihren Tischen: Auch in diesem Jahr werden in einem Irish Pub in Bayreuth Adventsgottesdienste angeboten. Hier soll an den vier Sonntagen vor Heiligabend jeder Besucher auf die Weihnachtszeit eingestimmt werden, erklärt Kneipenbesitzer Ralph Neidhardt.

Kneipenbesitzer: "Kirche dahin holen, wo ich bin"

Weil er nach 27 Jahren Nachtgeschäft die Kirche vermisst habe, sei ihm die Idee zu der Veranstaltungsreihe gekommen. "Sonntagfrüh ist nicht unbedingt meine Zeit, wenn ich die ganze Samstagnacht vorher gearbeitet habe, da dachte ich mir: Wenn ich nicht die Gelegenheit habe, in die Kirche zu gehen – warum soll ich die Kirche dann nicht dahin holen, wo ich bin?" Zusammen mit Stammgast und Religionspädagoge Elmar Fertig-Dippold organisierte er vor zwei Jahren den ersten dieser Adventsgottesdienste.

Bei dieser sogenannten "Sunday Evening Church" machen unterschiedliche Kirchenkreise aus der ganzen Region mit: katholische und evangelische. Jeden Sonntag übernimmt eine andere Gemeinde die Vorbereitung, jeden Sonntag gibt es ein anderes Programm. Das kann die Bedeutung von Weihnachtsliedern beinhalten oder die Frage, was den Menschen fehlen würde, wenn es kein Weihnachten gäbe.

Adventsgottesdienst im Pub soll anderes Publikum erreichen

Die Veranstalter wollen durch die Kneipengottesdienste die klassische Kirche aber nicht ersetzen, so Fertig-Dippold. "Jeder findet seinen eigenen Zugang, da ist der Sonntagsgottesdienst wichtig, aber auch sowas wie hier. Das ist eine Ergänzung." Laut Fertig-Dippold gebe es kein Entweder-oder, sondern ein Und. Die Kirche müsse breiter aufgestellt sein, um die Vielfalt der Gesellschaft zu erreichen, erklärt der Religionspädagoge. "Wir möchten Menschen erreichen, die nie Zeit haben, in den Sonntagsgottesdienst zu gehen."

Pfarrer Heinrich Busch, der an diesem Abend geistliche Impulse gibt, will vermitteln, dass Kirche und Glaube nichts Verstaubtes sei, sondern etwas Schönes, das einem selbst guttue. "Gerade in der Vorweihnachtszeit soll man sich freuen dürfen, auf das, was jetzt kommt", sagt Busch. Und das sei die Geburt Jesu, durch die Gott auf die Erde gekommen ist. "An Weihnachten hat Jesus die Distanz zwischen Gott und den Menschen überbrückt, das kann unser Leben verändern", so Busch.

Wenn die Ordensschwester mit der Studentin in der Kneipe sitzt

Eine Botschaft, die in Bayreuth offenbar auf Gehör stößt – auch wenn die Gottesdienste in der Kneipe laut Inhaber Neidhardt "nicht immer rappelvoll" sind. Aber: Jedes Jahr würde die Veranstaltung von Sonntag zu Sonntag besser besucht, sagt er. Wenn das Angebot offenbar so gut angenommen wird, warum gibt es das dann nur in der Vorweihnachtszeit? Das liege unter anderem daran, dass die Kirchenvertreter die Gottesdienste in dem Pub zum größten Teil während ihrer Freizeit vorbereiten, erklärt Neidhardt. "Das kann man ihnen zu ihren regulären Jobs nicht auch noch zumuten." Und Pfarrer Busch ergänzt, dass er als Leiter der evangelischen Studierendengemeinde das ganze Jahr über versucht, junge Menschen in einem nicht kirchlichen Rahmen zu erreichen.

Ältere Menschen in einem nicht kirchlichen Rahmen erreichen – das schaffen wiederum die Adventsgottesdienste in dem Irish Pub in Bayreuth. "Wir hatten schon eine über 80-jährige Ordensschwester am Tisch sitzen, die mit einer jungen Studentin mit einem Guinness zusammen angestoßen hat", sagt Neidhardt, der sich am 17. Dezember in diesem Jahr zum letzten Mal den Gottesdienst auf die Arbeit holt.