"O Tannenbaum": Weihnachtssymbol in der Klimakrise

Der Frankenwald war einst bekannt für seine Tannen

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist der Tannenbestand im Frankenwald kontinuierlich gesunken, weil die Waldwirtschaft vermehrt auf Fichten setzte. Als Flachwurzler hat die Fichte der zunehmenden Trockenheit und dem Borkenkäfer-Befall in den vergangenen Jahren nicht standgehalten. Aber auch die Luftverschmutzung durch die industriellen Glashütten bis in die 1960er Jahre taten ihr Übriges.

Dabei stand einst die berühmte Tanne mit dem Namen "Großvater" im Thiemitztal und zählte stattliche 380 Jahre sowie eine Höhe von 41,60 Metern. Sie war ein beliebtes Ausflugsziel für Wandernde, bis sie 1921 vom Sturm umgeworfen wurde.

Forstministerin Kaniber: Alarmglocken schrillen

Der Wald leidet insgesamt. Aus dem Waldbericht der bayerischen Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) geht hervor, dass sich der Zustand der Waldbäume im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr weiter verschlechtert hat. "Der mittlere Nadel- und Blattverlust aller Baumarten ist von 23,8 Prozent auf 26 Prozent gestiegen", bilanziert die Ministerin.

Als Ursachen nennt sie den Klimawandel und die damit verbundene Trockenheit und Hitze sowie Stürme und Schädlingsbefall. Besonders stark betroffen ist Franken: So steht Mittelfranken mit 29,1 Prozent an der Spitze, gefolgt von Oberfranken mit 28,1 Prozent. Aber auch in Niederbayern stiegen die Baumschäden auf 25,9 Prozent und in Oberbayern auf 25,8 Prozent an.

Klimaschutz-Politik im Freistaat

Die bayerische Forstministerin sieht beim Klima- und Waldschutz eher die Bundesregierung in der Pflicht. Doch für Richard Mergner, dem Vorsitzenden des BUND Naturschutz in Bayern, besteht dringender Handlungsbedarf auch im Freistaat. "Wir fordern von der neuen Staatsregierung endlich eine engagierte Klimaschutz-Politik. Statt unsinnigen Luftschlössern wie einer Magnetschwebebahn in Nürnberg, wie sie von Ministerpräsident Markus Söder jetzt gefordert wird, brauchen wir endlich Tatkraft und Mittel für eine funktionierende Bahn, für energiesparende Wohnungen und Häuser sowie für den naturverträglichen Ausbau der Sonnen und Windenergie in Bayern", so Mergner.

UN-Klimakonferenz in Dubai: Nein zu fossilen Brennstoffen?

Viele erhoffen sich von der 28. UN-Klimakonferenz in Dubai, dass sich die teilnehmenden Staaten für eine Abkehr von fossilen Brennstoffen aussprechen. Zwei Wochen lang beraten rund 200 Staaten in dem Golfemirat über die Eindämmung der Klimakrise. Größter Streitpunkt ist, ob am Ende einstimmig ein Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas vereinbart werden kann.

Auch Richard Mergner vom BUND Naturschutz in Bayern fordert ein klares Nein zu fossilen Brennstoffen und klimaschädlichen Subventionen. Gleichzeitig hofft er auf einen europaweiten Ausstieg aus der Atomenergie. Die Rolle des Gastgeberstaates des diesjährigen Weltklimagipfels sieht er kritisch, denn die Arabischen Emirate setzen weiterhin auf den Verkauf von Öl und Gas.

Positiv: Bayerische Kommunen aktiv für Klimaschutz

EU-weit sieht der Augsburger Meteorologe und Regionalklima-Experte Harald Kunstmann einen deutlichen Rückgang des CO₂-Ausstoßes. Forderungen wie die des Bayerischen Städtetages, Klimaschutz als Pflichtaufgabe der Kommunen festzuschreiben, gehen aus seiner Sicht in die richtige Richtung. Damit könne vom Bund das notwendige Geld für bessere Maßnahmen fließen.

Vor Ort in den Regionen werde ohnehin schon viel getan, lobt Kunstmann, "zum Beispiel die Energiewende Oberland, die also die Landkreise Tölz, Miesbach, Weilheim und Garmisch-Partenkirchen umfasst. Das sind Initiativen, die auch in ihren Kommunen versuchen zu unterstützen und Klimaneutralität am besten sogar bis 2035 zu erreichen, das macht Mut", so Kunstmann.

Hoffnung für die Tanne

Auf politischer Ebene erwartet Kunstmann von der Weltklimakonferenz in Dubai eher überschaubare Entscheidungen: "Es läuft immer auf einen ganz schwachen Kompromiss hinaus, wenn fast 200 Länder am Schluss miteinander verhandeln", ist seine Prognose. Kunstmann sieht deshalb die Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht, Druck zu machen, wenn sie mehr Klimaschutz wollen.

Was bedeutet das nun alles für die Tanne, dem deutschen Weihnachtssymbol schlechthin? Ihre Lage ist noch nicht völlig aussichtslos, sagt Waldexperte Hans Kornprobst vom BUND Naturschutz in Bayern. "Die Hoffnung ruht auf dem Nachwuchs. Dass die Nachverjüngung auch im Alpengebiet groß genug ist, auch wenn die Alttannen sterben." Dafür braucht es weniger Verbiss durch Rotwild und deutlich mehr Klimaschutz, damit es nicht nur an Weihnachten heißt: O Tannenbaum, o Tannenbaum – wie schön sind deine Blätter!