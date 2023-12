Herwig Gössl wird neuer Erzbischof in Bamberg

Seit mehr als 13 Monaten hat man im Bamberger Erzbistum auf den neuen Mann im Chefsessel gewartet. Heute hat der Papst ihn ernannt: Weihbischof Herwig Gössl wird der neue Erzbischof in Bamberg. Bereits einen Tag nach dem Rücktritt Schicks leitet er das Erzbistum als sogenannter Diözesanadministrator. Das Bamberger Domkapitel hatte sich für ihn entschieden.

Name wurde mit Spannung erwartet

Am Vormittag wurden am Bamberger Dom die beiden gelb-weißen Fahnen gehisst, die nur bei besonders hohen Festen zum Einsatz kommen. Zahlreiche Gläubige haben sich auf dem Domplatz versammelt. Um 12 Uhr läuteten dann in Bamberg die Glocken vieler Kirchen. Der neue, 56 Jahre alte Erzbischof nahm zu dieser Zeit bereits an einem Gottesdienst im Dom teil. Ein Termin für seine Einführung als Erzbischof wurde noch nicht genannt.

Im Bamberger Bistum leben rund 600.000 Katholiken. Dass ein Weihbischof in seiner Heimatdiözese zum Bischof ernannt wird, ist nicht die Regel. In Bamberg war das zuletzt im Jahr 1943 der Fall, als Weihbischof Joseph Otto Kolb Erzbischof wurde.

Wer ist Herwig Gössl?

Gössl wurde 1967 in München geboren. Er ist in Nürnberg aufgewachsen und wurde 1993 zum Priester geweiht. Nach vierjähriger Kaplanszeit in Bayreuth übernahm er 1997 die Pfarreien Hannberg und Weisendorf im Dekanat Erlangen. Seit 2008 wirkte Gössl als Subregens im Bamberger Priesterseminar, später im Würzburger Priesterseminar an der Ausbildung künftiger Priester mit. Am 15. März 2014 wurde Gössl im Bamberger Dom zum Weihbischof ernannt. Zehn Tage später ernannte ihn Erzbischof Schick zum Bischofsvikar für die Caritas und zum Dompropst. Herwig Gössl gehört der Kommission für Ehe und Familie und der Caritaskommission der Deutschen Bischofskonferenz an.

Vorgänger Ludwig Schick blieb in Bamberg

Ludwig Schick leitete von 2002 bis 2022 das Erzbistum Bamberg. Zuvor war Schick Weihbischof im Bistum Fulda. Geboren wurde er 1949 in Marburg in Hessen. Theologie studierte Schick in Fulda und Würzburg. An der Universität Marburg hatte er den Lehrstuhl für Kirchenrecht inne. Von 2006 bis 2021 war Schick Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz. Damit galt er als der sogenannte "Außenminister" der Bischofskonferenz und unternahm Pastoralreisen in alle Welt, unter anderem nach Afrika.

Der ehemalige Erzbischof reichte 2022 sein Rücktrittsgesuch ein. Obwohl Schick die für Bischöfe geltende Altersgrenze von 75 Jahren noch nicht erreicht hatte, nahm Papst Franziskus das Gesuch an. Schick sagte damals, er wolle einem Jüngeren Platz machen. Nach seinem Rücktritt als Erzbischof blieb der heute 74-Jährige in Bamberg wohnen. Er hält Vorträge, feiert Gottesdienste und spendet Firmungen. Er sei nicht mehr im Dienst, aber nach wie vor zu Diensten, wird er zitiert.