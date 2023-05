Artikel mit Audio-Inhalten

EVG lehnt Tarifangebot ab und ruft zu Verhandlungen auf

Es reicht noch nicht. Am Abend hat die Bahngewerkschaft EVG das jüngste Tarifangebot der Bahn abgelehnt. Schon am Mittwoch will die Gewerkschaft aber mit dem Konzern weiter verhandeln.