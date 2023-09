Abschied von James Grieve und Goldstar? Hitze stresst Obstbäume

Rund 300 Obstbäume haben Johannes und Markus Wenninger in idyllischer Lage über dem niederbayerischen Isartal in Thürnthenning bei Dingolfing. Der Blick in die Obstbaumkronen aber verheißt nichts Gutes. Manche Bäume tragen keinen einzigen Apfel, andere nur wenige. Das nasskalte Frühjahr und der trockene Sommer mit Hitzerekorden haben den alten Obstbäumen zugesetzt. "Ja wenn man in die Kronen schaut – und wir stehen am Anfang der Ernte - dann sieht man, dass nichts oben hängt beziehungswiese nur minimaler Bestand da ist, den wir heuer verwerten können,“ sagt Markus Wenninger.

Obstpresse steht still - Keine Lieferung aus Privatgärten

Auf dem Biobetrieb in Niederbayern betreiben sie auch eine Kelterei, in der sie die eigenen, aber auch angelieferte Äpfel und Birnen im Lohnverfahren für Kunden zu Säften verarbeiten. Doch die Obstpresse steht still. Weil auch aus den Privatgärten kaum Obst angeliefert wird, mussten der erste Termin zum Pressen von Obst ganz abgesagt werden. "Am zweiten und dritten Termin haben wir dann 300 bis 500 Liter Tagesleistung gefahren. Was eigentlich unserer Stundenleistung entspricht,“ erklärt Johannes Wenninger, zuständig für die Obstpresse.

Auswirkungen des Klimawandels deutlich spürbar

Auch auf einer der größten Obstplantagen Südbayerns, im Lehr- und Beispielsbetrieb des Bezirks Niederbayern in Deutenkofen bei Landshut, kämpfen sie mit dem Klimawandel. Betriebsleiter Hans Göding, der sich seit Jahren auf der 20 Hektar großen Plantage mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den heimischen Obstanbau beschäftigt, präsentiert uns auf der Plantage Äpfel mit Sonnenbrand. "Hier ist das Fruchtfleisch im wahrsten Sinn des Wortes verbrannt" erklärt der Fachmann an Äpfeln, deren Oberfläche dunkle Flecken haben und die dort zu faulen beginnen. "Durch Einwirkung von mindestens 42 Grad über mehrere Stunden werden Eiweiße im Fruchtfleisch zerstört und dieser Schaden ist nicht mehr reparabel", erklärt der Experte.