Zehn Millionen Liter Wein: Frankens größte Kelterhalle

Es vergeht kaum eine Minute, in der das Telefon von Markus Troll nicht klingelt. Der 36-Jährige leitet bei der Winzergemeinschaft Franken (GWF) die Produktion und Technik. Im Spätsommer beginnt für ihn und sein Team die heiße Phase im Jahr. Aus 1.250 Hektar Rebfläche wollen sie gute Weine produzieren. Seit drei Jahren passiert das mit Hilfe einer neuen Kelterhalle. Nach Angaben der GWF handelt es sich um eine der größten und komplexesten in Europa.

Aus elf Kelterstationen wird eine

Etwa 5.000 Quadratmeter ist die Halle groß, drei Stockwerke hoch. Sie befindet sich in Repperndorf bei Kitzingen, also am Sitz der GWF. Im Inneren reflektiert Edelstahl das Licht. In einem Leitstand in der oberen Ebene des Bauwerks überwachen zwei Mitarbeiter mehrere Bildschirme. Dort sehen sie, wo neue Trauben ankommen, welche der zwölf Pressen gerade laufen. Vieles in der Halle läuft automatisch.

Für die neue Kelterhalle hat sich die Genossenschaft entscheiden, weil die anderen Anlagen in die Jahre gekommen waren. Einst hatte die GWF elf Kelterstationen. Sie waren deutlich kleiner und auf mehrere Orte verteilt. "Wir haben keine langen Wege mehr, müssen nicht mehr mit Most den Landkreis befahren", sagt Markus Troll. Die neue Kelterhalle mache es einfacher, den Überblick zu behalten. In einem Keller, etwa 30 Meter entfernt, lagert der Wein.

Genossenschaft hat Millionenbetrag investiert

Um die 16,5 Millionen Euro hat die Halle gekostet. Die GWF nutzt sie lediglich fünf bis sechs Wochen im Jahr. Abseits der Weinlese steht sie leer. Die Winzergemeinschaft will die Halle auch als eine Investition in die Qualität ihrer Weine verstanden wissen. Dem klassischen Bild vom Winzerberuf entspricht die riesige Anlage nicht. Doch die GWF mache hier nichts anderes als bereits die Römer in der Antike – nur eben in einem größeren Maßstab, sagt Cornelius Lauter, geschäftsführender Vorstand. Die Technik in der neuen Halle sei schonender als in den alten Anlagen.