ABC-Abwehr: Ukrainische Soldaten machen Lehrgang in Südbayern

Waffen, Panzer, Flugabwehrsysteme – die Bundesregierung stellt der Ukraine im Krieg gegen Russland militärisches Gerät zur Verfügung. Um den Umgang damit zu lernen, müssen die Soldaten auch geschult werden. Derzeit sind 30 ukrainische Soldaten in Südbayern auf Lehrgang. Sie lernen dort den Umgang mit ABC-Abwehrsystemen, die in der Ukraine zum Einsatz kommen. ABC steht für "Atomar, Biologisch, Chemisch".

Übung für den Ernstfall

Auf einem Pressetermin demonstrierten sie in einer Übung, wie mit Giftgas kontaminierte Lkw in drei Stufen gereinigt, das Gift neutralisiert und die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht werden. "Wir haben es mit hochmotivierten Soldaten zu tun, die nicht nach acht Stunden Feierabend machen, sondern täglich und bis spät in den Abend hinein geübt und gelernt haben", sagte der Kommandeur des ABC-Abwehrbataillons 750, Daniel Razat. Der Oberstleutnant beobachtete das Abschlusstraining auf dem Übungsplatz der Bundeswehr. Wo genau die Übung stattfindet, darf aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht werden.

"Wir sind nun bereit"

Die Sicherheitsvorschriften für die Journalisten waren umfangreich. Fragen zur Herkunft oder dem bisherige Einsatzgebiet waren nicht gestattet, auch keine privaten Fragen. Die drei ukrainischen Soldaten, die zu Interviews bereit waren, durften nur vermummt fotografiert oder aufgenommen werden. Ihre Antworten waren knapp. "Wir haben viel gelernt und sind nun bereit." Ob sie glauben, dass Russland wirklich Atombomben, Giftgas oder biologische Waffen einsetzen könnte? "Wenn man berücksichtigt, dass wir gerade einen Krieg gegen einen Terroristen-Staat führen, kann man den Einsatz taktischer Atomwaffen oder einen Terroranschlag auf ein Atomkraftwerk nicht ausschließen", sagte ein Hauptmann der ukrainischen Armee. Die Erfahrung habe gezeigt, dass Russland vor nichts zurückschrecke.

Reicht eine dreiwöchige Ausbildung für den Ernstfall?

Kommandeur Daniel Razat antwortet auf die Frage, ob er wirklich glaube, dass eine Ausbildung von nur drei Wochen für den Ernstfall reiche: "Ich glaube es nicht, ich weiß es. Wir haben sie ausgebildet und das Ergebnis sieht man hier." Ob weitere Ausbildungen geplant sind, dürfe er nicht beantworten.

Zum Abschluss wiederholt ein ukrainischer Soldat seine Überzeugung: "Wir sind nun gut ausgebildet und bereit, hoffen aber, dass wir unser Wissen niemals einsetzen müssen."