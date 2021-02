A350 nach Rekordflug am Flughafen München gelandet

Forschungszentrum will keine Linienflüge in Pandemiezeiten

Insgesamt waren es beim Hinflug rund 90 Passagiere. Beim Rückflug hatte der A350 40 Besatzungsmitglieder des Forschungsschiffs "Polarstern" an Bord. Normalerweise fliegen die Forscher über Südafrika oder Chile in die Antarktis. Linienflüge kommen aber für das Alfred-Wegener-Institut am Helmholtz-Zentrum für Polar-und Meeresforschung wegen der Pandemie derzeit nicht infrage.

Vorbereitung des Non-Stop-Sonderflugs in München

Ein Flug über mehr als 13.000 Kilometer bedeutet eine echte Herausforderung für die Airline. So durchliefen die Piloten extra Trainings und es wurden eigens elektronische Flug- und Landekarten erstellt. Vor dem Abflug auf die Falkland-Inseln befanden sich die Passagiere und die Lufthansa-Crew zwei Wochen in Quarantäne.

Abschied von der corona-freien Zone

Nach der Landung in München mussten die Passagiere erst einmal Masken aufsetzen. Die "Polarstern" und das Flugzeug waren corona-freie Zonen gewesen, weil die Crews hier wie dort Quarantäne und Tests hinter sich hatten.