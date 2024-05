750 Jahre Reichsstadt Rothenburg – Bürgerfest zum Jubiläum

Fanfaren, die das Festspiel "Der Meistertrunk" ankündigen, extra gebrautes Jubiläumsbier und eine Partyband, die am Abend für ordentlich Stimmung sorgt: Rothenburg befindet sich ab heute im Feiermodus – und das aus gutem Grund: Am 15. Mai 1274 verlieh König Rudolf von Habsburg Rothenburg den Titel als freie Reichsstadt – zur damaligen Zeit eine Seltenheit.

Startschuss um 18.00 Uhr am Marktplatz

Ein solcher Status war im 13. Jahrhundert äußerst begehrt, weil die Städte damit autonom waren und ihre eigene Gerichtsbarkeit hatten. Die Stadt Rothenburg will ihre besondere Geschichte nicht in Vergessenheit geraten lassen. Deshalb wird zum 750-jährigen Reichsstadtjubiläum ein großes Bürgerfest veranstaltet. Das Festprogramm startet heute um 18.00 Uhr am Marktplatz mit den Fanfaren des Spielmannszugs Rothenburg. Nach der Eröffnungsrede von Oberbürgermeister Markus Naser (FRV) werden szenische Auszüge aus dem Festspiel "Der Meistertrunk" gespielt.

Extra gebrautes "1274er"-Reichsstadtbier

Gegen 19.00 Uhr ziehen die Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit den Klängen des Spielmannszugs zum Grünen Markt weiter. Auf der extra aufgebauten Bühne ist Oberbürgermeister Naser zunächst für den Fassbieranstich zuständig. Ab 19.30 übernimmt das Kommando die lokale Partyband "HotRot", die am Grünen Markt mit Pop- und Rockmusik für Stimmung sorgen soll. Freuen dürfen sich die Bürger und Gäste Rothenburgs auch auf ein extra für das Festjahr gebraute "1274er"-Reichsstadtbier, das zu einem historisch niedrigen Preis ausgeschenkt wird (2,50 Euro pro Seidla).

"Der Meistertrunk" im Fokus am Pfingstwochenende

Gefeiert wird das 750-jährige Reichsstadtjubiläum das ganze Jahr über mit verschiedenen Veranstaltungen. Vom 17. bis 20. Mai steht alles im Zeichen des historischen Festspiels "Der Meisertrunk", das am Pfingstwochenende mehrmals im Kaisersaal aufgeführt wird. Außerdem findet ein Mittelaltermarkt statt. Seit 2016 zählt "Der Meistertrunk" zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO auf Bundesebene.

Open-Air-Event am ersten Augustwochenende

Vom 2. bis 4. August findet anlässlich des 750-jährigen Jubiläums eine besondere Veranstaltung unter freiem Himmel statt. Hier stellt beispielsweise der Schauspieler und Autor Markus Grimm die Stadtgeschichte Rothenburgs als Live-Performance dar. Außerdem wird den Bürgerinnen und Bürgern am Samstag, den 3. August eine ABBA-Show geboten.

Weiteres Jubiläums-Highlight: Reichsstadtfesttage im September

Ein weiterer Höhepunkt sind die Reichsstadtfesttage vom 6. bis 8. September. Dann lassen knapp 20 ehrenamtliche Historiengruppen die Geschichte Rothenburgs aufleben. Dabei wird vom Verein "Freie Reichsstädter zu Rothenburg ob der Tauber" eine historische Schlacht nachgestellt. Weitere Höhepunkte der Feierlichkeiten sind vier historische Marktplatzaufführungen und ein Feuerwerk.