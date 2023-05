72-Tonner kommt von A6 ab – stundenlange Verkehrsbehinderungen

Am Morgen ist auf der A6 in Höhe Kammerstein ein 72 Tonnen schwerer Autokran in die Außenleitplanke gekracht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer medizinische Probleme und deshalb die Kontrolle über das Gefährt verloren. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Stundenlange Bergungsarbeiten

Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten kommt es zwischen den Anschlussstellen Neuendettelsau und Schwabach-West in Richtung Amberg bis zum Mittag zu erheblichen Behinderungen.