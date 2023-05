Wegen Bedrohungslage: Polizeieinsatz in der Münchner Altstadt

Wegen einer unklaren Bedrohungssituation sind am Donnerstag in München zahlreiche Polizisten zu einem Einsatz in die Innenstadt ausgerückt. Laut einem Polizeisprecher sind mehr als 20 Streifen vor Ort. Seit 16 Uhr sind rund um die Schrannenhalle neben dem Viktualienmarkt mehrere Straßen und Fußwege gesperrt.

Polizei: Keine Gefahr für Bevölkerung

Laut Polizei besteht eine mögliche Bedrohungslage in einer Wohnung. In dieser soll sich eine "psychisch auffällige Person" aufhalten. Diese konnte aber bislang nicht aufgefunden werden. Jetzt wird das gesamte Haus abgesucht. Die Polzei rechnet damit, dass der Einsatz noch länger dauert. Es bestehe aber keine Gefährdung der Öffentlichkeit. In der Nähe befindet sich eine Synagoge. Dazu gebe es aber keinen Bezug.

Mit Material von dpa