71-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß bei Werneck

Der 71-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt war am Montagnachmittag auf der B19 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Bei Werneck geriet er ersten Ermittlungen zufolge aus noch ungeklärter Ursache nach links und krachte frontal in einen entgegen kommenden Lkw. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Mann noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Frau bei Folgeunfall schwer verletzt

In Folge des Zusammenstoßes kam es noch zu einem weiteren Unfall: Ein anderer Lkw-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf einen VW, der dadurch wiederum auf einen vorausfahrenden Mercedes geschoben wurde. Die 46-jährige VW-Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

B19 komplett gesperrt

Die B19 musste bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren und die Straßenmeisterei im Einsatz.

Zusätzlich landete ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde zudem das Wasserwirtschaftsamt eingebunden. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt die Schweinfurter Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde auch ein Sachverständiger eingebunden.