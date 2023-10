Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > 600 neue Studierende in Kronach? Ausbildungsstart 2030 geplant

600 neue Studierende in Kronach? Ausbildungsstart 2030 geplant

Derzeit werden bayerische Finanzbeamte in Herrsching am Ammersee ausgebildet. In ein paar Jahren wird ihre Hochschule ins oberfränkische Kronach umziehen. Doch die Suche nach einem geeigneten Grundstück ist langwierig.