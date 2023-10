Medikamente per Drohne: Zukunftsszenario in der Warteschleife

Es klingt wie eine Vision der Zukunft: Per Drohne könnten im Fichtelgebirge bald Medikamente von Apotheke zu Apotheke gelangen. Lieferungen per Luft an Altenheime oder Krankenhäuser sind ebenso geplant. Es geht darum, Personal mit den geflogenen Auslieferungen zu entlasten und Zeit zu sparen. Drohnen, Apotheken und Technik stehen bereit, zur Verwirklichung fehlen aber noch wichtige Genehmigungen.

Startpunkt: Hinterhof der Apotheke

Im Hinterhof der Strauß Apotheke in Schönwald im Landkreis Wunsiedel lädt Chef Martin Gebhardt Medikamente in eine Drohne. Die beiden kleine Packungen verschwinden im Bauch der Drohne, durch eine Klappe kann sie befüllt werden. Seit den Lieferengpässen bei Medikamenten helfen sich Apotheken oft untereinander aus: Diesmal soll nicht ein Fahrer die Medizin ausliefern, sondern eine fünf Kilogramm schwere Drohne. Laut dem Apotheker sprechen viele Gründe für dieses Transportmittel. "Eine Drohne ist wesentlich schneller als ein Auto, die Kosten für Personal sind sehr hoch und man findet auch kein gutes und zuverlässiges Personal", so Gebhardt.

Deswegen beteiligt er sich an diesem Testprojekt von Oberfranken Offensiv. Für die neue Lieferform ist das Start-up "Labfly" aus Berlin zuständig. Mitarbeiter des Unternehmens überwachen zukünftig die Route und sind nun in Schönwald vor Ort, um letzte Daten für den sicheren Satelliten-Navigierten-Flug zu sammeln. Ein kurzes lautes Summen und schon schwebt der Medikamententransport brummend und surrend über dem Boden.

Drohnen-Route wird am Computer geplant

"Alle Routen, die wir fliegen können, haben wir vorher geplant. Wir haben auch den Start- und Landepunkt vorher besichtigt. Einer von uns ist da vorher schon gestanden und hat geguckt, wie die Verhältnisse sind. Daraufhin wird die Route am Computer geplant", erzählt Kolja Klein von Labfly, als er die Drohne aus dem Stadtgebiet navigiert. In Zukunft soll die Drohne von alleine und von selbst fliegen und von Satelliten navigiert werden. Das Team von Labfly schaut in Berlin vom Bildschirm aus zu. Gestartet wird dann per Mausklick.