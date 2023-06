60 Prozent teurer: Protest gegen Erhöhung der Kita-Gebühren

Weil in Neuendettelsau deutliche Gebührensteigerungen für Kindertageseinrichtungen von Diakoneo angekündigt worden sind, haben die Elternbeiräte am Sonntag eine Mitmach-Aktion organisiert. Damit wollen sie auf die in ihren Augen ungerechte Erhöhung um im Schnitt 50 Prozent aufmerksam machen, die dazu führen könnte, dass sich einige Eltern die Betreuung ihrer Kinder nicht mehr leisten können.

Sternfahrt vor die Kitas in Neuendettelsau

Rund 100 Menschen kamen am Nachmittag zusammen, um ein Zeichen zu setzen, so Inga Labudde-Schmid vom Elternbeirat der Kindertagesstätte Froschlach. Um 15.00 Uhr starteten die Beteiligten mit dem Fahrrad eine Sternfahrt von den drei Kitas in Neuendettelsau, um sich um 15.30 Uhr vor dem Gebäude des Vorstands Bildung bei Diakoneo zu versammeln. Dort malten Kinder ihre Botschaften mit Kreide auf die Straße, um auf die Erhöhungen aufmerksam zu machen.

Diakoneo will Gebühren um mehr als 60 Prozent erhöhen

Konkret geht es darum, dass das Sozialunternehmen Diakoneo ab September die Gebühren für ihre drei Kindertageseinrichtungen in den Kernzeiten in der Krippe um mehr als 60 Prozent und im Kindergarten um mehr als 35 Prozent zu erhöhen. So sollen fünf bis sechs Stunden in der Kinderkrippe statt 193 Euro monatlich künftig 315 Euro kosten, also 63 Prozent mehr. Bei sieben bis acht Stunden liege laut Elternbeirat die angekündigte Steigerung sogar bei 83 Prozent. In den Kindergärten werden fünf bis sechs Stunden knapp 38 Prozent teuer und sollen ab September statt 167 Euro dann 230 Euro kosten.

Bei zwei Stunden mehr soll der Beitrag um mehr als 55 Prozent erhöht werden. Alle drei Einrichtungen zusammen haben zusammen rund 250 Kindergarten- und etwa 60 Krippenplätze. Laut Elternbeirätin Inga Labudde-Schmid sind damit mehr als 250 Eltern von den Kostensteigerungen betroffen. Sie fordert Transparenz und eine Stellungnahme von Diakoneo.