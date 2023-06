Marode Bahn in Bayern: Warum die Probleme nicht enden

Über 2 Milliarden Euro heuer für Bayerns Bahn-Infrastruktur

Auch in Bayern wird aktuell und in den nächsten Jahren massiv in die Schiene investiert. Auf BR-Anfrage konkretisiert das die Bahn: Demnach stehen 2,225 Milliarden Euro im laufenden Jahr für den Aus- und Neubau der bayerischen Infrastruktur zur Verfügung. "Mit den Investitionen modernisiert und erneuert die DB 2023 ca. 450 Kilometer Gleise, 300 Weichen sowie 40 Brücken." Parallel werden im Freistaat Maßnahmen an 120 Haltestellen und Bahnhöfen umgesetzt. "Darüber hinaus investiert die DB 2023 bundesweit über drei Milliarden Euro in Instandhaltungsmaßnahmen."

Bahn investiert vor allem in die Hauptstrecken

Die DB spricht bei ihren Investitionen in Bayern gern von den "Hauptschlagadern der Schiene" mit den meisten Fahrgästen. Dazu gehören eben die Ausbaustrecke München - Nürnberg - Berlin und München - Augsburg - Ulm - Stuttgart, sowie die S-Bahn-Stammstrecke in München.

Störanfällige Anlagen macht Reisen zur Geduldsprobe

Weil die Bahnanlagen so störanfällig sind, machen sie Fahrgäste wie Beschäftigte mürbe. Der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL in Bayern, Uwe Böhm, berichtet über eine Dienstfahrt von München nach Nürnberg.

"Wir fahren schon nicht los wegen der Signalstörung bei Dachau. Ja, das ist nun keine auffällige Strecke. Da ist einfach das Signal gestört. Auf der Rückfahrt von Nürnberg passiert dann das Gleiche, über den Weg nach Treuchtlingen wieder eine Signalstörung. Das heißt, ich habe eine Verspätung von zwei Stunden zwischen München und Nürnberg." Uwe Böhm, GDL Bayern

Die Leidtragenden sind die Mitarbeiter und die Fahrgäste. Das Personal bekommt regelmäßig den Frust der Fahrgäste ab, dann herrsche "dicke Luft im Fahrgastraum".

Pro Bahn: Generalsanierungen nötig statt Reparatur von Einzelproblemen

Auch im Kernnetz sei die Qualität in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, sagt Lukas Iffländer. Er ist Vorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn in Bayern. Aber repariert wurden immer Einzelprobleme, deswegen die vielen Sperrungen. Und deswegen brauche es Generalsanierungen wie auf der Rheinschiene oder zwischen Würzburg und Nürnberg. Überhaupt gehe es vor allem um Sanierungen des Kernnetzes. Dass die Bahn dabei immer von Investitionen spricht, kritisiert Iffländer. Denn ein Großteil der Summe gehe für den Austausch von abgehenden Anlagen drauf. "Also von Sachen, die überhaupt nicht mehr sanierbar sind. So kriegt man die Zahlen halt auch nach oben. Also wenn man das, was man sowieso machen müsste, noch als große Investitionen ankündigt."

Ein anderer Aspekt sei, dass die DB ganz häufig mit den Planungen nicht vorwärtskommt. Da werde "sehr viel Zeit irgendwo im Wasserkopf in Frankfurt und Berlin verbracht (...), bevor dann wirklich überhaupt mal was los geht vor Ort".

Lange Sperrpausen oder Bauen unter rollendem Rad

Es hat viele Gründe, aber Bahn-Baumaßnahmen kommen kaum in die Gänge in Deutschland. Und wenn doch, dann dauern sie lange. Und wenn nicht total gesperrt werden kann, dann muss unter rollendem Rad gebaut werden. Abschnittsweise werden die größten Löcher gestopft. Lukas Iffländer erinnert an das Flächennetz.

"Wenn wir jetzt mal gerade ans Werdenfels zum Beispiel denken, wo wir wirklich sehen, dass das qualitativ auch ziemlich weit runter ist und dass wir da eben wirklich bis zum Fall Entgleisung mit Todesfolge schon als Szenario hatten." Lukas Iffländer, Pro Bahn

Beispiel Werdenfels: Investition von 100 Millionen

Nach dem Unfall ist schnell gehandelt worden, die Bahn hat viele Langsamfahrstrecken eingerichtet, und sie tauscht Betonschwellen dieser Bauart in ganz Deutschland. Gerade die Strecke von München ins Werdenfels ist abschnittsweise immer noch gesperrt. Die Bahn verweist auf die Anstrengungen in dem Bereich Werdenfels und Oberland: "Dort packt die DB an zahlreichen Stellen im Netz an und setzt ihr 2022 gestartetes Investitionsprogramm im Volumen von inzwischen über 100 Millionen Euro für die Sanierung der Strecken fort. Dabei setzt die DB auf eine grundlegende Erneuerung von Schienen, Schwellen und dem Gleisunterbau."

Wenn man das genau anschaut, so Lukas Iffländer im BR24-Interview, dann heißt das, dass "allein im Oberland und in den Werdenfels die Deutsche Bahn staatseigene Infrastruktur im Wert von 100 Millionen Euro verkommen hat lassen."

Viele Regionalstrecken uralt

Ähnliche Zustände gibt es laut Iffländer auf vielen Regionalstrecken in Bayern: "Das sind auch irgendwie die Zwiesler Spinne außenrum, die ganzen Regionalstrecken, wo eigentlich nur noch Personenverkehr, meistens nur im Stundentakt oder mal im Halbstundentakt drauf ist." Es sind die Strecken, die eigentlich im schlechtesten Zustand sind, wo die Bahnübergänge gefühlt gebaut zu Zeiten gebaut wurden, "da war Bayern noch Königreich, und seitdem ist nichts mehr geändert worden."

Inzwischen ist so viel Verkehr auf dem maroden Schienennetz, dass sogar kurze Baupausen nur schwer zu bekommen sind. Es fehlt auch an der Flexibilität der Betriebe und Personal bei der Instandsetzung. So sind die Alternativen: Bauen unter rollendem Rad – oder mehrwöchige oder sogar mehrmonatige Streckensperrungen.

Noch 90 Jahre bis zu kompletten Elektrifizierung der Bahnstrecken

Ein weiteres Problem: An der Elektrifizierung fehlt es stark. So hat Bayern erst die Hälfte des Streckennetzes elektrifiziert, 51 Prozent. GDL-Chef Böhm sagt zum bundesweiten Netz: "Wir haben in den letzten 25 Jahren 140 Kilometer Schiene elektrifiziert und laut Experten brauchen wir noch einmal 90 Jahre, bis wir hundert Prozent elektrifiziert haben." Das auch als Hintergrund, warum der Deutschlandtakt verschoben wurde auf das Jahr 2070.

Im grenzüberschreitenden Verkehr ist die fehlende Elektrifizierung ein Problem. An fünf Grenzübergängen von Bayern nach Österreich oder nach Tschechien fehlt auf deutscher Seite die Oberleitung. Das heißt, an der Grenze ist jedes Mal ein Lokwechsel nötig.

Systematischer Verfall wird nicht aufgeholt

Dass die Bahn so weit heruntergekommen ist, habe systemische Ursachen, sagt auch der Physiker Anatol Jung. Er hat als Qualitäts- und Sicherheitsprüfer über drei Jahre Dokumente kontrolliert und mit Streckenverantwortlichen in Deutschland teils mehrstündige Interviews gemacht. Dabei ging es um den Zustand der Anlagen, die Wartung. Was er dabei herausgefunden hat, liegt dokumentiert in einem 200-seitigen Bericht vor, der im Konzern verteilt wurde und inzwischen beim Bundestag gelandet ist.

Weil Jung den Bahn-Mitarbeitern Anonymität zugesagt hat, haben sie mit großer Offenheit berichtet. Gefragt nach den Hauptgründen fasst Jung zusammen:

"Also, es ist Personalmangel, Unterqualifizierung und Erfahrungsverlust durch Abgang in Rente oder Flucht. Dann die Netzüberlastung der Anlagen, Zerfall, die nachlassende Instandhaltungs- Qualität, das erhört das Störaufkommen und vor allem der mitwachsende Druck in der Linie. Es wird massiv nach unten gedrückt." Anatol Jung, DB-Sicherheitsprüfer

Auch die Gewerkschaften beklagen ein schlechtes Betriebsklima in weiten Teilen der Bahn und ihren vielen Unternehmen, auch bei den ganz großen, wie der DB Netz AG. Die forcierte Digitalisierung nütze weniger dem Bahnbetrieb als der Kontrolle der Mitarbeitenden – jedenfalls empfänden das viele so, sagte ein Informant dem BR.

"Verantwortliche der Bahn haben jahrelang weggeschaut"

Gedankt hat der DB Konzern es seinem Qualitätsprüfer nicht, dass er die Mängel im System aufgedeckt und gemeldet hat. Mit mehreren Arbeitsgerichtsprozessen ist Anatol Jung aus dem Unternehmen gedrängt worden. Die aufgedeckten Mängel sind durchaus brisant: Wartungsfristen, die überzogen wurden, Meldungen über Probleme ohne Konsequenzen und dabei enormer Druck auf die Mitarbeitenden. Im Ergebnis in weiten Bereichen des Schienennetzes: nachlassende Instandsetzungsqualität. Gerade in Bayern.

Er habe Einblick in das Logbuch der Leit- und Sicherungstechnik bekommen, also der gefährlichen Ereignisse, die über seinen Schreibtisch liefen, sofern sie nicht vertuscht worden seien, so Jung im Interview mit dem BR:

"Und dann konnte ich ja zuerst die Bahnübergangs-Misere sehen. Und das ist so hanebüchen. Es ist einfach jahrelang nichts gemacht worden. Und was mich als Prüfer schockiert: Die ganzen internen Aufsichtsinstanzen der Bahn haben weggeschaut." Anatol Jung