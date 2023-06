40-Jähriger bei Maibaumwache angezündet: Schwere Verletzungen

In der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring im Landkreis Deggendorf ist ein Mann bei einer Maibaumwache Ende April dieses Jahres schwer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern erst heute mitteilt, war der 40-Jährige gegen 2 Uhr nachts zuerst mit brennbarer Flüssigkeit besprüht und dann angezündet worden. Die Polizei verdächtigt zwei Jugendliche.

Polizisten werden bei Anzeigenaufnahme stutzig

Zunächst war man von einem Unfall ausgegangen. Familienmitglieder des Verletzten hatten noch am 30. April Anzeige bei der Polizei erstattet. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern am Donnerstag auf BR-Anfrage mitteilt, ergab sich bei der Anzeigenaufnahme jedoch bereits der Verdacht, dass die Schilderungen mit dem Verletzungsbild nicht zusammenpassten. Deswegen wurden Ermittlungen eingeleitet und die beiden Jugendlichen, deren genaues Alter die Polizei nicht bekanntgeben will, gerieten in Verdacht.

Verdacht der Falschaussagen

Gegen sie wird jetzt wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung ermittelt. Da das Opfer laut Polizei wohl auch beeinflusst wurde, die Geschehnisse bei der Maibaumwache falsch darzustellen und auch andere Personen falsch ausgesagt hatten, wird zudem gegen fünf weitere Anwesende in der Nacht ermittelt. Dabei handelt es sich um einen Jugendlichen, zwei junge Männer und zwei erwachsene Männer.

Opfer muss mehrfach operiert werden

Der 40-jährige Verletzte musste aufgrund seiner Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper mehrfach operiert werden. Er ist weiter in Behandlung, so die Polizei.

Nun muss geklärt werden, warum die beiden Jugendlichen den 40-Jährigen anzündeten. Ein verunglückter Streich kann als Grund aktuell nicht ausgeschlossen werden, heißt es.

Der Bürgermeister von Oberpöring wollte sich auf BR-Anfrage aufgrund der laufenden polizeilichen Ermittlungen nicht zu dem Vorfall äußern.