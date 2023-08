23-Jähriger festgenommen: Hat er seine eigene Mutter getötet?

Am Freitagvormittag ist ein 23 Jahre alter Mann im Raum Berg im Landkreis Hof festgenommen worden. Gegen den psychisch kranken Mann besteht laut Polizei der dringende Tatverdacht, seine Mutter getötet zu haben.

Polizei fahndete öffentlich nach 23-Jährigem

Seit Mittwoch fahndete die Polizei öffentlich nach dem Tatverdächtigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden soll. Nach Angaben der Polizei sei der Mann leicht reizbar und leide unter Wahnvorstellungen. Er soll seine eigene Mutter so schwer verletzt haben, dass sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste, wo sie dann am Mittwochmorgen verstarb. Die Umstände der Tat sind weiterhin unklar.

Die Polizei fahndete unter anderem mittels eines Polizeihubschraubers und Personensuchhunden nach dem Tatverdächtigen. Am Donnerstag kündigten die Ermittler an, auch Drohnen einzusetzen. Zudem wurden sie von Polizisten aus Thüringen unterstützt.

Sobald weitere Informationen der Polizei zu dem Fall vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.