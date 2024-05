18-jährige Frau in Oberfranken getötet: 19-Jähriger in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Oberfranken befindet sich ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, die 18-Jährige getötet zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten.

Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags

Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, habe der Mann selbst einen Notruf bei der Integrierten Leitstelle Bayreuth/Kulmbach abgesetzt. Mehrere Polizeistreifen und Kräfte des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt seien daraufhin zum Tatort gefahren. Vor Ort wurde der 19-jährige Deutsche vorläufig festgenommen, die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bayreuth haben die Ermittlungen übernommen. Am Samstag wurde der junge Mann dann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Die Ermittlungen zu den näheren Umständen laufen.

Immer wieder tödliche Gewalt an Frauen

Immer wieder werden Frauen von Männern getötet. Die häufigste Form des Femizids fällt in den Bereich der Partnerschaftsgewalt. In Deutschland ereigneten sich sogenannte Femizide im Jahr 2022 etwa an jedem dritten Tag. Auch in Bayern kommt es immer wieder zu tödlicher Gewalt gegen Frauen. Anfang des Monats war eine 19-jährige Frau tot im Kofferraum eines Autos gefunden worden, das in der Tiefgarage eines Regensburger Baumarkts abgestellt war. Ein 55-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Schwandorf sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, die 19-Jährige getötet zu haben.

Im April war in Bodenmais im Kreis Regen eine 47 Jahre alte Frau vom einem 61-Jährigen angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter nahm sich laut Polizei anschließend selbst das Leben.

Mit Informationen von dpa