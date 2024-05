Tote in Regensburg: Polizei sucht mit Plakaten nach Zeugen

Vor knapp zwei Wochen ist eine 19-jährige Frau tot im Kofferraum eines Autos gefunden worden, das in der Tiefgarage eines Regensburger Baumarkts abgestellt war. Jetzt sucht die Polizei in dem Fall mit Plakaten nach Zeugen. Die Aufrufe werden im Bereich des Baumarkts und des angrenzenden Fitness-Studios in der Frankenstraße im Regensburger Norden aufgehängt.

Wer war am 3. oder 4. Mai in der Tiefgarage des Baumarkts?

Konkret geht es um den Zeitraum zwischen dem Nachmittag des 3. Mai ab 17 Uhr und dem darauffolgenden Morgen, 4. Mai, bis 6 Uhr. Wer hier die Buslinie 41 von Regensburg nach Schwandorf genutzt oder sich in der Tiefgarage des Toom-Baumarkts aufgehalten hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Es wurde eine eigene Ermittlungsgruppe in dem Fall gegründet. Mehr Details geben Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell nicht bekannt.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ein 55-Jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Schwandorf sitzt weiter in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, die 19-Jährige getötet zu haben. Es soll sich um den Ex-Partner der jungen Frau handeln. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass die 19-Jährige im Haus des Mannes in Maxhütte-Haidhof im Landkreis Schwandorf getötet wurde. Vor Ort wurden Blutspuren des Opfers gefunden. Die junge Frau stammte aus dem Landkreis Cham. Hier wurde sie am Dienstag beigesetzt.

Spurensuche im Haus des Tatverdächtigen in Maxhütte-Haidhof

Daneben gab es in dieser Woche weitere Suchmaßnahmen der Polizei nach Beweismitteln in Maxhütte-Haidhof. Mit Tauchern waren die Beamten an einem Weiher im Westen der Stadt im Einsatz. Außerdem durchkämmten sie ein Waldstück.

Die Leiche der Frau war am Vormittag des 4. Mai im Kofferraum eines Kleinwagens entdeckt worden, der auf ihre Mutter zugelassen war. Er stand mit eingeschlagener Seitenscheibe in der Tiefgarage des Baumarkts. Die Obduktion ergab, dass die 19-Jährige gewaltsam ums Leben kam.