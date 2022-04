16 sinnlose Morde – Erinnerung an Penzberger Mordnacht

Mordopfer verhindern Sprengung und Flutung des Bergwerks

Agathe und Franz-Xaver Fleissner sind zwei der 16 Opfer, die am 28. April von Soldaten der NS-Organisation Werwolf kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges ermordet wurden. An ihrem Wohnhaus in der Bürgermeister-Rummer-Straße hat der Künstler Gunter Demnig zwei Stolpersteine verlegt. Der Künstler sagte bei der Verlegung, dass es kein freudiges Ereignis sei, wegen dem er nach Penzberg gekommen sei. Der 75-jährige Kölner erfülle den Auftrag einer Stiftung.

In Penzberg wird er den 90.000 Stolperstein verlegen. Der nördlichste befindet sich am Nordkap, der südlichste wird demnächst auf Kreta an weitere Opfer der Nationalsozialisten erinnern. Die Mordopfer von Penzberg, unter ihnen der damalige Bürgermeister haben in den letzten Kriegstagen verhindert, dass die Nazis das Bergwerk sprengen und fluten. Ihren Einsatz für die Befreiung der Stadt mussten sie grausam mit ihrem Leben bezahlen.