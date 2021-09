06.09.2021, 15:03 Uhr

13-Jähriger Münchner rettet 7-jährigen Bub aus dem Isarkanal

Ein Jugendlicher hat einen in Not geratenen 7-Jährigen aus dem Isarkanal in München gerettet. Der junge Nichtschwimmer war am Donnerstag gemeinsam mit einem 10-Jährigen in den Fluss gesprungen, teilte die Polizei am Montag mit.