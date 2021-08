Toter aus Isarkanal bei Pliening ist vermisster 14-Jähriger

Es war vermutet worden - jetzt ist es Gewissheit: Die Münchner Polizei hat bestätigt, dass es sich bei der am Freitag (13.08.) im Isarkanal bei Pliening tot geborgenen Person um den vermissten 14-Jährigen handelt. Das hat die gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben.

Er wollte den verschossenen Fußball aus der Isar holen

Der Jugendliche war am 6. August zusammen mit zwei Freunden in München-Thalkirchen in den Fluss gesprungen, um einen verschossenen Fußball aus dem Wasser zu holen. Während sich die beiden anderen Schüler aus der Strömung retten konnten, geriet der 14-Jährige in eine Wasserwalze und wurde abgetrieben. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Hubschraubern, Polizeitauchern und Reiterstaffel waren erfolglos geblieben. Ein Spaziergänger hatte dann am 13. August im mittleren Isarkanal bei Pliening einen leblosen Körper entdeckt.