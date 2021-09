11-Jährige missbraucht: Polizei sucht Täter mit Phantombild

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen jetzt mit einem Phantombild nach einem unbekannten Mann, der Mitte Juli ein 11-Jähriges Mädchen schwer sexuell missbraucht haben soll.

Auffällig schiefe Zähne

Wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage mitteilt, soll sich der circa 30-50 jährige Mann am 12. Juli am Badeweiher in Ruhmannsfelden im Landkreis Regen an dem Mädchen vergangen haben. In einer ersten Mitteilung am Tag nach der Tat, sprach die Polizei davon, dass die 11-Jährige belästigt wurde. Jetzt ermittelt die Polizei aber wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts.

Der gesuchte Mann ist 175 bis 180 Zentimeter groß, mit kräftig bis dicker Statur und auffällig dichter und dunkler Körperbehaarung. Als markant wird eine Zahnschiefstellung der oberen Schneidezähne beschrieben. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise