Bayerischer Rundfunk Datenschutzerklärung

Kontaktdaten des "Verantwortlichen" im Sinne der DS-GVO

Bayerischer Rundfunk

Anstalt des öffentlichen Rechts

vertreten durch den Intendanten

Rundfunkplatz 1

80335 München

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Datenschutzbeauftragter des Bayerischen Rundfunks

Rundfunkplatz 1

80335 München

datenschutz@br.de

Datenerhebung und -protokollierung

Das enthält die Protokolldatei Jeder Zugriff auf die Webseiten von BR.de und jeder Abruf von Dateien wird in einer Protokolldatei (Logfile) mit den folgenden Daten gespeichert:

Name der abgerufenen Datei

Datum und Uhrzeit des Abrufs

übertragene Datenmenge

Meldung, ob der Abruf erfolgreich war

IP-Adresse (Kennung für internetfähige Geräte)

Referrer (unmittelbar vorher besuchte Internetseite)

Browserkennung (Browsername inkl. Version)

Wir registrieren die Zugriffe aus Gründen der Datensicherheit, um die Stabilität und die Betriebssicherheit unseres Systems zu gewährleisten und BR.de gegen mögliche Angriffe von außen zu schützen. Außerdem werten wir die Daten statistisch aus. Sie werden keinesfalls an Dritte weitergegeben. Die Daten werden nicht dazu benutzt, den Besucher unserer Webseiten persönlich zu identifizieren und sie werden nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Die technische Administration der Webseiten und anonyme statistische Erhebungen ermöglichen eine Auswertung der Zugriffe auf BR.de und werden zur Optimierung der Internetpräsenz herangezogen (s.u.).

Datenschutz bei Kindern

Der Bayerische Rundfunk sieht hier eine besondere Verantwortung und Aufklärungspflicht. Deshalb findet sich auf br-kinder.de eine speziell für Kinder und Eltern geschriebene Erläuterung.

Personenbezogene Daten

Selbstverständlich können Sie das Angebot von BR.de grundsätzlich ohne Offenlegung personenbezogener Daten nutzen. Unter personenbezogenen Daten versteht man Daten, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität offenzulegen, wie z. B. Ihr vollständiger Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

In Einzelfällen (z. B. bei Gewinnspielen, beim Versand von Newslettern, bei Blogs oder Communities) oder bei Anfragen über ein Kontaktformular speichern wir personenbezogene Daten, sofern Sie hierfür freiwillig eingewilligt haben. Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt immer nur für den jeweils angegebenen Zweck. Die Daten werden von uns vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und nach Erreichung des Zwecks der Speicherung gelöscht.

Nutzungsdaten für statistische Zwecke

Wir informieren Sie hier darüber, mit welchen Verfahren wir die Reichweite von BR.de messen. Wir führen die erhobenen Daten nicht mit anderen Datenquellen zusammen. Sie dienen ausschließlich internen Zwecken und werden keinesfalls an Dritte weitergegeben.

IVW-Messverfahren Zu statistischen Zwecken, insbesondere um die Auswertung der Zugriffe auf die Onlineangebote der Landesrundfunkanstalten der ARD vergleichbar zu machen, setzen BR.de wie auch die übrigen Landesrundfunkanstalten der ARD das standardisierte SZM-Verfahren von INFOnline (www.infonline.de) mit so genannten Zählpixeln ein. Dabei wird eine kleine Bilddatei in abrufbare Internetseiten eingebaut, um die Messung von Zugriffszahlen mittels eines Cookies zu ermöglichen.

AT-Internet Um unser Onlineangebot ständig optimieren zu können, setzen wir zusätzlich das Analyseverfahren AT-Internet (www.atinternet.com) ein. AT-Internet sammelt anonymisierte statistische Daten. Bei diesen Daten handelt es sich um Verbindungsdaten ohne Personenbezug, die mit dem verwendeten Browser, der Anzahl der Seitenaufrufe und Visits, dem Navigationsverhalten und der Verweildauer des Internetusers auf einer Website im Zusammenhang stehen.

Nielsen-Messverfahren Nielsen, als beauftragtes Marktforschungsunternehmen, setzt zum Zweck der Analyse auf dieser Webseite Cookies ein. Die Webanalyse dient dazu, statistische Analysen über die Nutzung dieser Webseite und deren Angebot zu erstellen. Diese Informationen helfen dabei, die Webseite und die damit verbundenen Services im Hinblick auf Effektivität und Effizienz zu verstehen und zu verbessern. Im Rahmen der Webanalyse und dem damit verbundenen Cookie werden nur anonyme Nutzerinformationen erfasst.

Opt-Out-Option für das IVW-Messverfahren und für AT-Internet

Wenn Sie die folgende Opt-Out-Option wählen, werden keine Nutzungsdaten durch IVW und AT-Internet erhoben:

Widerspruch gegen die Datenverarbeitung Mein Besuch auf BR.de soll nicht in die Statistik einfließen. Es werden künftig keinerlei Messdaten durch INFOnline und AT-Internet erfasst. Senden Aktivierung der Datenverarbeitung Mein Besuch auf BR.de fließt derzeit nicht in die Statistik ein. Es werden keinerlei Messdaten durch INFOnline und AT-Internet erfasst. Ich möchte die anonyme statische Erfassung durch INFOnline und AT-Internet wieder ermöglichen. Ich erlaube damit die Erfassung und Auswertung von Informationen zu den Besuchen auf BR.de. Die Identifizierung als individuelle Person ist dabei technisch ausgeschlossen. Senden Für diese Funktion wird JavaScript benötigt.

Opt-Out-Optionen für das Nielsen-Messverfahren

Sie können dem Setzen des Cookies durch Nielsen jederzeit widersprechen. Hierfür haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Unter der "Hilfe"-Option in der Symbolleiste der meisten Browser erfahren Sie, wie Sie verhindern, dass Ihr Browser neue Cookies akzeptiert, wie Sie den Browser dazu veranlassen, Sie zu benachrichtigen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten oder wie Sie Cookies gänzlich deaktivieren.

Widerspruch gegen die Datenverarbeitung (Opt-Out) Darüber hinaus können Sie auf folgender Seite gegen die Messung durch Nielsen widersprechen (Opt-Out).

So funktioniert die Opt-Out-Option

Bitte beachten Sie, dass für die wirksame Aktivierung der Opt-Out-Funktionen auf dem von Ihnen verwendeten Gerät ein spezielles Cookie abgelegt und dauerhaft gespeichert werden muss. Dieses Cookie ermöglicht es, Sie als Opt-Out-Nutzer zu erkennen und Ihre Website-Besuche von der jeweiligen Messung auszuschließen. Falls Sie dieses Cookie löschen, müssen Sie erneut die Opt-Out-Funktion aktivieren, um der Messung von Seitenaufrufen zu widersprechen.

Cookies

Ein Cookie ist eine kleine Datei, die von einem Webserver an Ihren Browser übermittelt und von diesem bei jedem Zugriff auf eine neue Seite mitgeschickt wird. Cookies lassen sich nach „temporär“ und „permanent“ unterscheiden.

Temporäre Cookies Der BR setzt temporäre Cookies (auch „session cookies“ genannt) ein, um Ihnen einen komfortablen Zugriff auf unser Angebot zu ermöglichen. Temporäre Cookies werden nach der konkreten Nutzung automatisch wieder gelöscht.

Permanente Cookies Für einige Funktionalitäten von BR.de verwenden wir permanente Cookies, die sich dauerhaft auf Ihrer Festplatte ablegen. Diese permanenten Cookies werden benötigt, damit Sie unser Angebot individuell nutzen können. Ein Anwendungsfall ist die Merkliste für Audios und Videos. Auch das von uns verwendete Analyseverfahren Sitestat setzt permanente Cookies ein.

Grundsätzlich ist eine Nutzung unserer Angebote ohne Cookies möglich. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihr Gerät, mit dem Sie online sind, wieder erkennen, dann können Sie in den Einstellungen des von Ihnen verwendeten Browser definieren, wie mit Cookies verfahren werden soll – welche Cookies Ihr Browser akzeptieren und ob er sie z. B. automatisch wieder löschen soll oder ob Sie sich benachrichtigen lassen, sobald Cookies gesendet werden.

Plugins und eingebettete Inhalte anderer Plattformen

In unsere Telemedien-Angebote integrieren wir gelegentlich Code anderer Anbieter. Dabei handelt es sich um sogenannte social Plugins der sozialen Netzwerke Facebook und Twitter. Wir integrieren darüber hinaus aus redaktionellen Gründen Funktionalitäten und Inhalte anderer Netzwerke (z. B. Instagram, Soundcloud und YouTube) von Datenvisualisierungs-Tools (z. B. CartoDB, Google Fusion Tables, Tableau) und von Kuratier-Diensten (z. B. ScribbleLive). Wir nutzen diese Dienste von anderen Anbietern, um die Medienentwicklung aktiv mitzugestalten und Ihnen Inhalte in der bestmöglichen Form anzubieten.

Wenn Sie eine unserer Seiten mit integriertem Plugin bzw. Code eines anderen Anbieters aufrufen, passiert immer das Gleiche: Nicht nur auf unseren Servern werden Ihre IP-Adresse und weitere beim Surfen technisch bedingt anfallende gerätebezogene Informationen wie Bildschirmauflösung, verwendeter Browser und genutztes Betriebssystem registriert. Auch der Anbieter des Plugins bzw. des Codes erhält diese Daten. Aus diesen Daten kann der Anbieter noch keine Rückschlüsse auf Ihre Person ziehen, aber er weiß z. B., wo Sie sich (geographisch) aufhalten.

Außerdem können die Anbieter auf Ihrem Gerät sogenannte Cookies setzen, mit denen sie Ihr Surfverhalten protokollieren und Ihr beim Surfen verwendetes Gerät wiedererkennen können. Wenn Sie bei einem Sozialen Netzwerk angemeldet sind, während Sie unsere Seiten aufrufen, kann der Anbieter zudem Ihr Surfverhalten Ihrem dort gespeicherten Profil zuordnen. Der Bayerischen Rundfunk selbst erhält keine Informationen, wie Sie die social Plugins nutzen und welche Inhalte Sie teilen oder kommentieren. Das spielt sich alleine zwischen Ihnen und den sozialen Netzwerken bzw. den Anbietern ab.

Details zu einzelnen Anbietern

Facebook : Das Page-Plugin zeigt an, wie vielen Menschen eines unserer Angebote auf Facebook gefällt. Über dieses Plugin können Sie direkt unser Angebot auf Facebook liken und es teilen, genauso wie über das Like- und das Teilen-Plugin. Über das Kommentar-Plugin können Sie direkt auf unseren Seiten kommentieren. Die Datenschutzhinweise von Facebook informieren Sie darüber, wie Facebook Ihre Daten erfasst und wie Facebook mit diesen Daten umgeht.

: Das Page-Plugin zeigt an, wie vielen Menschen eines unserer Angebote auf Facebook gefällt. Über dieses Plugin können Sie direkt unser Angebot auf Facebook liken und es teilen, genauso wie über das Like- und das Teilen-Plugin. Über das Kommentar-Plugin können Sie direkt auf unseren Seiten kommentieren. Die Datenschutzhinweise von Facebook informieren Sie darüber, wie Facebook Ihre Daten erfasst und wie Facebook mit diesen Daten umgeht. Twitter : Über das Tweet-Plugin können Sie unsere Inhalte über Twitter verbreiten. Die Datenschutzhinweisen von Twitter informieren Sie darüber, wie Twitter Ihre Daten erfasst und wie Twitter mit diesen Daten umgeht.

: Über das Tweet-Plugin können Sie unsere Inhalte über Twitter verbreiten. Die Datenschutzhinweisen von Twitter informieren Sie darüber, wie Twitter Ihre Daten erfasst und wie Twitter mit diesen Daten umgeht. YouTube : Mit dem YouTube-Player integrieren wir eigene Videos aus unseren YouTube-Channels oder Videos anderer Anbieter in unsere Seiten. Die Datenschutzhinweise von Google informieren Sie darüber, wie Google, der Eigentümer von YouTube, Ihre Daten erfasst und wie Google mit diesen Daten umgeht.

: Mit dem YouTube-Player integrieren wir eigene Videos aus unseren YouTube-Channels oder Videos anderer Anbieter in unsere Seiten. Die Datenschutzhinweise von Google informieren Sie darüber, wie Google, der Eigentümer von YouTube, Ihre Daten erfasst und wie Google mit diesen Daten umgeht. Instagram : Die Embed-Funktionalität von Instagram ermöglicht es uns, Bilder und Videos von Instagram in unsere Seiten zu integrieren. Die Datenschutzhinweise von Instagram informieren Sie darüber, wie Facebook, der Eigentümer von Instagram, Ihre Daten erfasst und wie Facebook mit diesen Daten umgeht.

: Die Embed-Funktionalität von Instagram ermöglicht es uns, Bilder und Videos von Instagram in unsere Seiten zu integrieren. Die Datenschutzhinweise von Instagram informieren Sie darüber, wie Facebook, der Eigentümer von Instagram, Ihre Daten erfasst und wie Facebook mit diesen Daten umgeht. Giphy: Auf der GIF-Plattform giphy.com bietet der BR in einem eigenen Channel viele animierte GIFs aus eigenem Bildmaterial an. Diese GIFs werden von vielen Nutzern in sozialen Netzwerken genutzt, aber auch auf Webseiten wie BR.de embedded. Dabei werden Nutzer-Daten an giphy.com gesendet. Mehr dazu in den Datenschutzhinweisen von Giphy

Auf der GIF-Plattform giphy.com bietet der BR in einem eigenen Channel viele animierte GIFs aus eigenem Bildmaterial an. Diese GIFs werden von vielen Nutzern in sozialen Netzwerken genutzt, aber auch auf Webseiten wie BR.de embedded. Dabei werden Nutzer-Daten an giphy.com gesendet. Mehr dazu in den Datenschutzhinweisen von Giphy Soundcloud : Die Embed-Funktionalität von Soundcloud ermöglicht es uns, Musik-Stücke von Soundcloud in unsere Seiten zu integrieren. Die Datenschutzhinweise von Soundcloud informieren Sie darüber, wie Soundcloud Ihre Daten erfasst und wie Soundcloud mit diesen Daten umgeht.

: Die Embed-Funktionalität von Soundcloud ermöglicht es uns, Musik-Stücke von Soundcloud in unsere Seiten zu integrieren. Die Datenschutzhinweise von Soundcloud informieren Sie darüber, wie Soundcloud Ihre Daten erfasst und wie Soundcloud mit diesen Daten umgeht. Tableau : Mit der Software von Tableau können wir die Ergebnisse datenjournalistischer Recherchen visualisieren. Über die Embed-Funktionalität von Tableau integrieren wir diese Visualisierungen in unsere Seiten. Die Datenschutzhinweise von Tableau informieren Sie darüber, wie Tableau Ihre Daten erfasst und wie Tableau mit diesen Daten umgeht.

: Mit der Software von Tableau können wir die Ergebnisse datenjournalistischer Recherchen visualisieren. Über die Embed-Funktionalität von Tableau integrieren wir diese Visualisierungen in unsere Seiten. Die Datenschutzhinweise von Tableau informieren Sie darüber, wie Tableau Ihre Daten erfasst und wie Tableau mit diesen Daten umgeht. CartoDB : Mit der Software von CartoDB können wir die Ergebnisse datenjournalistischer Recherchen visualisieren. Über die Embed-Funktionalität von CartoDB integrieren wir diese Visualisierungen in unsere Seiten. Die Datenschutzhinweise von CartoDB informieren Sie darüber, wie CartoDB Ihre Daten erfasst und wie CartoDB mit diesen Daten umgeht.

: Mit der Software von CartoDB können wir die Ergebnisse datenjournalistischer Recherchen visualisieren. Über die Embed-Funktionalität von CartoDB integrieren wir diese Visualisierungen in unsere Seiten. Die Datenschutzhinweise von CartoDB informieren Sie darüber, wie CartoDB Ihre Daten erfasst und wie CartoDB mit diesen Daten umgeht. Google Fusion Tables : Mit Google Fusion Tables können wir die Ergebnisse datenjournalistischer Recherchen visualisieren. Über die Embed-Funktionalität von Google Fusion Tables integrieren wir diese Visualisierungen in unsere Seiten. Die Datenschutzhinweise von Google informieren Sie darüber, wie Google Ihre Daten erfasst und wie Google mit diesen Daten umgeht.

: Mit Google Fusion Tables können wir die Ergebnisse datenjournalistischer Recherchen visualisieren. Über die Embed-Funktionalität von Google Fusion Tables integrieren wir diese Visualisierungen in unsere Seiten. Die Datenschutzhinweise von Google informieren Sie darüber, wie Google Ihre Daten erfasst und wie Google mit diesen Daten umgeht. ScribbleLive : ScribbleLive ermöglicht es uns, einzelne Inhalte aus dem Netz in Zusammenspiel mit unseren Inhalte zu kuratieren und die Entwicklung aktueller Ereignisse aus mehreren Perspektiven zu beleuchten. Über einen Rahmenvertrag hat der Bayerische Rundfunk mit ScribbleLive vereinbart, dass ScribbleLive anfallende Nutzerdaten nicht auswertet und weiterverbreitet.

: ScribbleLive ermöglicht es uns, einzelne Inhalte aus dem Netz in Zusammenspiel mit unseren Inhalte zu kuratieren und die Entwicklung aktueller Ereignisse aus mehreren Perspektiven zu beleuchten. Über einen Rahmenvertrag hat der Bayerische Rundfunk mit ScribbleLive vereinbart, dass ScribbleLive anfallende Nutzerdaten nicht auswertet und weiterverbreitet. Messenger: Über Messaging-Dienste wie Whatsapp, Insta oder Telegram können Sie Inhalte des BR abrufen. Dienstleister des BR ist das Unternehmen MessengerPeople GmbH. Lesen Sie dazu die Datenschutzhinweise

Wie Sie Datenaustausch kontrollieren können

Wenn Sie den Datenaustausch zwischen Ihnen und anderen Diensten nicht möchten, sollten Sie sich grundsätzlich von dem jeweiligen Netzwerk abmelden, wenn Sie surfen. Außerdem sollten Sie in den Datenschutz-Einstellungen Ihres Browsers den privaten Modus aktivieren. Auch das Deaktivieren bzw. Beschränken von Cookies in Ihren Browser-Einstellungen hilft, dass Andere Ihr Nutzungsverhalten nicht nachvollziehen können.

Apps

Die Apps, die der Bayerische Rundfunk aktuell vertreibt, sind auf Datensparsamkeit ausgerichtet. Zur statistischen Auswertung der App-Nutzung werden lediglich Informationen darüber gesammelt, wann und wie oft die Apps gestartet, genutzt, beendet und upgedatet werden. Diese Informationen werden nur als alleinstehende, nicht verknüpfte Ereignisse erfasst, die Datenauswertung erfolgt vollständig ohne Personenbezug.

Das heißt, es wird zwar zum Beispiel gezählt, dass jemand Bayern 2 einschaltet, nicht aber, wer das tut. Dazu fließen IP-Adressen der Geräte, die BR-Apps nutzen, nur in anonymisierter Form in die Auswertung ein. Diese Anonymisierung ist vertraglich abgesichert an einen darauf spezialisierten Dienstleister ausgelagert. Sofern im Rahmen einer App des Bayerischen Rundfunks personenbezogene Daten wie z. B. Standortinformationen und Gerätekennungs-Nummer erhoben und genutzt werden sollen, enthält diese App eine gesonderte Erklärung zum Datenschutz.

Der Bayerische Rundfunk hat allerdings keinen Einfluss darauf, welche Daten etwa von Netzanbietern und Betriebssystemherstellern bei der Nutzung seiner Apps erhoben und gespeichert werden und wie diese genutzt werden.

Sprachassistenten

Der BR bietet über die Amazon Sprachassistentin "Alexa" diverse Skills an - wie zum Beispiel BR24-Nachrichten, BAYERN 3-Livestream oder das Podcastangebot "Betthupferl". Informationen zum Thema "Alexa und Ihre Privatsphäre" finden Sie bei Amazon.

Betroffenenrechte

Soweit die jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, steht Ihnen ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO), Widerspruch (Art. 21 DS-GVO) und auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 21 BayRG) zu. Wenn Sie eines der vorgenannten Rechte geltend machen, teilen Sie bitte mit, in welchem Zusammenhang die Daten an den BR übermittelt bzw. vom BR erhoben wurden.