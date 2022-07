Datenschutz Standortbasierte Funktionalitäten

Auf der BR24-Website und in der BR24-App können Sie Wetterinformationen ortsbezogen abrufen, indem sie den Namen des gewünschten Ortes in der Wetter-Rubrik auf der Website bzw. in der App eintippen. Zur Vereinfachung möchten wir es Ihnen ermöglichen, diese Felder automatisch ausfüllen zu lassen. Wenn Sie den aktuellen Standort für die Lokalisierung verwenden möchten, müssen Sie das über eine Standard-Systemberechtigung zulassen. Anschließend wird eine Anfrage an den Geolocation-Service Ihres Internet-Browsers bzw. bei Nutzung der App eine Anfrage an Geolcation-Service (Android "Geocoder" bzw. iOS "Core Location") gestellt, der anhand Ihres aktuellen Längen- und Breitengrads Postleitzahl und Ort liefert.