Datenschutz BR-Artikel kommentieren

In einigen unserer digitalen Angebote, z.B. auf der BR24-Website und in der BR24-App ermöglichen wir Ihnen, unsere Artikel/Beiträge zu kommentieren.

Wir setzen einen Cloud-Dienstleister ein, der in unserem Auftrag und auf unsere Weisung hin Daten für uns sicher in der Cloud speichert. Dabei ist vertraglich sichergestellt, dass die Daten ausschließlich auf Servern innerhalb der Europäischen Union gespeichert werden und durch zusätzliche technisch-organisatorische Maßnahmen besonders geschützt werden, z.B. durch Verschlüsselung der Daten (in transit und at rest). Eine Nutzung der in der Cloud gespeicherten Daten zu eigenen Zwecken des Dienstleisters bzw. ein Zugriff auf diese Daten findet nicht statt.