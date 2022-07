Datenschutz Online-Gewinnspiele

Im Rahmen der Nutzung der digitalen Angebote des BR, veranstalten wir von Zeit zu Zeit redaktionelle Online-Gewinnspiele, Online-Wettbewerbe und ähnliche Online-Aktionen (nachfolgend gemeinsam "Online-Gewinnspiel"), an denen Sie teilnehmen können.

In diesem Rahmen fragen wir die für Ihre Teilnahme am jeweiligen Online-Gewinnspiel erforderlichen personenbezogenen Daten in Web-Formularen ab, wie z. B.:

Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, um Sie im Falle eines Gewinns kontaktieren zu können

Namen, um Sie korrekt und persönlich ansprechen zu können,

Adressdaten, um Ihnen einen gewonnenen Sachpreis übersenden zu können,

ggf. weitere Daten, die insbesondere im Hinblick auf den konkreten Sachpreis erforderlich sind (z.B. Konfektionsgröße, damit das gewonnene T-Shirt auch passt).

In manchen Fällen und je nach konkretem Inhalt des betreffenden Online-Gewinnspiels (z.B. bei Foto- oder Videowettbewerben) speichern wir zusätzlich den von Ihnen geschaffenen Audio-, Video-, Mal- oder Fotobeitrag oder Ihre (Text-)Idee, den/die Sie über das betreffende Web-Formular im Rahmen Ihrer Teilnahme eingereicht haben.

Alle voraufgeführten Daten werden von uns ausschließlich zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung des jeweiligen Online-Gewinnspiels verarbeitet.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Gewinnspielen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO in Verbindung mit den Teilnahmebedingungen (Gewinnspielvertrag).

Zusätzlich kann die Datenverarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO (berechtigte Interessen) gestützt werden, der ausdrücklich auch die Verarbeitung von Daten Minderjähriger erwähnt. Die Datenverarbeitung liegt zum einen im berechtigten Interesse der betroffenen Personen, denen sich so eine Gewinnchance eröffnet; zum anderen liegt eine zusätzliche Publikumsbindung durch Gewinnspiele und Interaktionen im berechtigten Interesse des BR.

Wir setzen einen Cloud-Dienstleister ein, der in unserem Auftrag und auf unsere Weisung hin Daten für uns sicher in der Cloud speichert. Dabei ist vertraglich sichergestellt, dass die Daten ausschließlich auf Servern innerhalb der Europäischen Union gespeichert werden und durch zusätzliche technisch-organisatorische Maßnahmen besonders geschützt werden, z.B. durch Verschlüsselung der Daten (in transit und at rest). Eine Nutzung der in der Cloud gespeicherten Daten zu eigenen Zwecken des Dienstleisters bzw. ein Zugriff auf diese Daten findet nicht statt.

Wir speichern Ihre Daten einschließlich eingereichter Beiträge nach vollständiger Durchführung des Online-Gewinnspiels maximal für einen Zeitraum von drei Monaten. Die Speicherung nach Ende des Online-Gewinnspiels erfolgt zum Zwecke der Beantwortung möglicher Rückfragen von Teilnehmern des Online-Gewinnspiels und zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit der ordnungsgemäßen Durchführung/Abwicklung des Online-Gewinnspiels.

Wenn Sie gewonnen haben, speichern wir Ihre Daten maximal für einen Zeitraum entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bis zu zehn Jahre nach Durchführung des Online-Gewinnspiels. Die Speicherung nach Ende des Online-Gewinnspiels erfolgt zum Zwecke der Beantwortung möglicher Rückfragen von Gewinnern des Online-Gewinnspiels, zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit der ordnungsgemäßen Durchführung/Abwicklung des Online-Gewinnspiels und aus Gründen der Nachweisbarkeit der vollständigen Zur-Verfügung-Stellung der ausgelobten Gewinne.