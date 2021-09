Datenschutz Informationen nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Ihre Daten werden ausschließlich für die Teilnahme am Gewinnspiel verarbeitet, welches vom Bayerischen Rundfunk / Bayern 2 und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Bayern e.V. (Börsenverein) durchgeführt wird.

Die Abstimmung darüber, wer den Publikumspreis erhalten soll, kann sowohl online als auch per Postkarte erfolgen. Unter den Teilnehmenden der Abstimmung werden Preise verlost – ein Teil der gesamten Preise unter den online Teilnehmenden, der andere Teil unter den per Postkarte Teilnehmenden.

Teilnahme per Postkarte:

Die Postkarten sind an den Börsenverein adressiert, da dieser die Verlosung der Preise unter den per Postkarte Teilnehmenden übernimmt. Die Daten der Gewinnerinnen und Gewinner werden dann vom Börsenverein an Bayern 2 übermittelt.