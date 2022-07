Datenschutz Einbettung von Inhalten aus Drittplattformen

Mit dieser sog. Zwei-Klick-Lösung entscheiden Sie selbst, ob Daten an Anbieter wie Instagram oder Twitter fließen. Diese Lösung ist erforderlich, weil es sich nicht um Auftragsverarbeiter handelt, sondern um Dritte, die noch dazu oftmals in Staaten außerhalb der Europäischen Union (vor allem in den USA) angesiedelt sind. Ein angemessenes Datenschutzniveau, wie es die EU-Datenschutz-Grundverordnung voraussetzt, kann in solchen Drittstaaten nicht ohne Weiteres unterstellt werden.