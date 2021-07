Ach, du liebe Weihnachtszeit! Die Sprech(er)stunde in München

Michael Schneider gelang ein perfekter Christmas Cracker-Auftakt: mit der amüsanten Geschichte „Das vertauschte Weihnachtskind“ von Viktor Blüthgen aus dem Jahr 1906. Eine kleine Zäsur in seinem Text füllten die Flötistin Dorothee Binding und die Harfenistin Anette Hornsteiner mit bezaubernden Klängen von Gabriel Fauré. Der Flötist Philipp Jundt ergänzte die beiden später zum Trio in Stücken u.a. von Berlioz, Ibert und Vivaldi.

Den Traum von heiteren und lustigen Nachrichtenmeldungen erfüllte Michael Atzinger dem 330köpfigen Publikum: mit Diana Gaul präsentierte er selbst geschriebene Advents-Nachrichten in Form einer klassischen Nachrichtensendung. Trotz herzhaft lauten Lachern im Publikum gelang es den beiden, die „Sendung“ sachlich und seriös vorzutragen.

Clemens Nicol hauchte mit seinem anrührenden Vortrag dem kleinen, zornigen Protagonisten aus Astrid Lindgrens „Pelle zieht aus“ Leben ein. Der Junge will, aus Ärger über seine Eltern, nach Herzhausen ziehen – gemeint ist das Toilettenhäuschen im Garten.

Der Verband, der als Partner auch die beiden anderen Sprech(er)stunden-Veranstaltungen in Wasserburg und Ebersberg unterstützte, stiftete weihnachtliche Sets mit je drei prämierten Franken-Weinen. Zusammen mit den Spenden, die von den Sprecherinnen und Sprechern gesammelt wurden, kam so im Laufe des Abends ein Rekord-Ergebnis von 4.090,50 Euro zustande!

Herzlichen Dank an alle Spender!