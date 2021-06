Benefizorganisation Sternstunden - Wir helfen Kindern

Sternstunden, die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, wurde 1993 gegründet und setzt sich seit mehr als 27 Jahren für kranke, behinderte und Not leidende Kinder und Jugendliche ein. Gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk engagieren sich die Partner - BayernLB, Sparkassenverband Bayern, Versicherungskammer Bayern und Bayerische Landesbausparkasse - das ganze Jahr über für Kinderhilfsprojekte in Bayern, in Deutschland und auf der ganzen Welt.

Sternstunden überprüft die Seriosität der Organisationen, die mit Ihrer Spende Kinder in Not unterstützen und dokumentiert die Verwendung der Gelder in zahlreichen Fernseh- und Radiosendungen sowie in einem Jahresbericht. Dabei kommt jede Spende zu 100 Prozent - ohne Abzug - den bedürftigen Kindern zu Gute, denn die Partner und Sponsoren von Sternstunden sowie Zinserträge tragen die Verwaltungskosten der Benefizaktion.