Ach, du liebe Weihnachtszeit! Die Sprech(er)stunde in Ebersberg

Zu guter Letzt gab es auf der traditionellen Weihnachtstour der Sprecher-Crew einen neuen Veranstaltungsort. Zum ersten Mal war die Sprech(er)stunde zu Gast in Ebersberg. Am Donnerstag, 18.12.2014 im Alten Kino.

Nach der Eröffnung durch die Flötistin Dorothee Binding und die Harfenistin Anette Hornsteiner, die auch den restlichen Abend musikalisch gestalteten, gab es zunächst ernste Töne: Die Zuhörer hielten gebannt den Atem an, als Friedrich Schloffer von den Ereignissen in der Sendlinger Mordweihnacht berichtete. Kein Laut war bei der eindringlichen Schilderung von den grausamen Vorgängen vor den Toren Münchens anno 1705 zu hören.

Und auch Marlen Reichert, die selbst aus Ebersberg stammt, stimmte die Besucher im voll besetzten Saal nachdenklich, als sie von den verstörenden Erlebnissen eines Nikolauses in München erzählte („Zimmer 645“). Berenike Beschle hatte mit dem Text „Weihnachtsbeleuchtung in Stenkelfeld“ die Lacher auf ihrer Seite. Was ganz harmlos mit der Installation einer Lichterkette in einer Vorortsiedlung anfängt, endet mit der Explosion eines völlig überlasteten Kohlekraftwerks, das der Hochrüstung mit Weihnachtsbeleuchtung nicht mehr standhält.

Anschließend sinnierte Frank Manhold über „Das Märchen vom Glück“, einen hintersinnigen Text von Erich Kästner. Und Gabi Hinterstoisser berichtete genussvoll schmunzelnd von der Reise mit dem Plüschschwein Erika.

Mit Johannes Hitzelberger wurde es im zweiten Teil des Abends vorübergehend wieder ein wenig besinnlich. Ausdrucksstark und voll innerer Bilder ließ er den "Monolog eines Kellners" von Heinrich Böll lebendig werden: ein Kellner verliert seinen Job, weil er für ein paar Stunden wieder zum Kind wurde.

Geballter Wortwitz und viele Lachsalven folgten bei den nächsten beiden Darbietungen: Was tun, wenn es die Familien-Tradition verlangt, dass der Christbaum mit Lametta behängt sei, jedoch keines im Haus ist? Auf höchst humorvolle Weise beantwortete Florian Schrei dies in bester bayerischer Mundart beim Gedicht "S'Lametta".

Andreas Dirscherl berichtete anschließend davon, wie sich die Geschichte im Stall zu Bethlehem wirklich zugetragen hat: ein kleiner pfiffiger Floh hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Welt von der Geburt des Christuskindes erfuhr.

Zum Abschluss gab es noch ein Feuerwerk der Wortspiele und bissig-böse Anmerkungen mit dem Titel „Weihnachten in Werbien“, das die Masche der Werbeindustrie in der Vorweihnachtszeit auf die Schippe nahm. Sprecher Jerzy May hat den Text verfasst und ihn zusammen mit seiner Kollegin Katja Schild perfekt pointiert vorgetragen.

Durch den Abend führte wie immer charmant Martin Fogt.

Am Ende spendeten die Zuhörer nicht nur reichlich Beifall, sondern auch die stolze Summe von 3.050,- Euro für die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.

Allein 1.250,- Euro kamen von der Ebersberger Kolpingfamilie. Im Rahmen des Ebersberger Christkindlmarktes haben fleißige Bäckerinnen und Bäcker ein ganzes Wochenende lang ungarisches Zuckergebäck verkauft und den Erlös für die Sternstunden zur Verfügung gestellt.