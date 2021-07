Ach, du liebe Weihnachtszeit! Die Sprech(er)stunde in Wasserburg am Inn

Als es während der Schlussmoderation von Martin Fogt kräftig an der schweren Türe des Sparkassen-Saals klopfte, gab sich sogar noch der Heilige Nikolaus die Ehre. In ehrfurchtgebietender Robe und mit einem prall gefüllten Jutesack wusste er dank seines Goldenen Buches über jede Sprecherin und jeden Sprecher Lob und Tadel zu verteilen.

Das größte Geschenk machte der Nikolaus, alias Sparkassenchef Richard Steinbichler, dann aber mit einem Scheck im Wert von 500 Euro für die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks , die Kinder in Not unterstützt.

Die Fränkischen Winzer stellten ihrerseits weihnachtliche Sets mit prämierten Franken-Weinen zur Verfügung, die gegen einen Spendenbeitrag erworben werden konnten. Den Erlös gab der Weinbauverband direkt an die "Sternstunden" weiter.

So kamen am Ende des Abends insgesamt 2.099 Euro zusammen!

Herzlichen Dank an alle Spender!