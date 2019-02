Tapetenwechsel. Die bewegten 60er Jahre

Freitag, 12. Oktober 2018, 19:00 Uhr Veranstaltungsort: Augustinum München-Neufriedenheim, Stiftsbogen 74, 81375 München Freitag, 19. Oktober 2018, 19:30 Uhr Veranstaltungsort: Augustinum Roth, Am Stadtpark 1, 91154 Roth

Dass wir dort willkommen waren, zeigte nicht nur die charmante Begrüßung im Saal, sondern auch die liebevolle Dekoration, ob es nun in München wechselnde Tapetenmuster auf der Leinwand oder in Roth eine mit Blumen und Sternstunden-Ballons geschmückte Vespa war.

Mit der Textauswahl hatten wir jeweils ins Schwarze getroffen, an Studentenproteste, Mauerbau, Woodstock und Minirock konnte man sich gut erinnern, es herrschte gespannte Aufmerksamkeit und auch mit amüsiertem Lachen hielten sich die Besucher nicht zurück. Die Stimmung war allgemein heiter und gelöst. Nicht wenige im Publikum fühlten sich an ihre eigene Rolle in diesen Umbruchsjahren erinnert, viele erkundigten sich beim anschließenden Umtrunk nach den Büchern oder sonstigen Quellen und erzählten uns Erlebnisse und Begegnungen aus dieser Zeit.

Was uns sehr freute und was wir in den Gesprächen immer wieder hörten: Man erwartet vom BR geschulte Stimmen und eine hohe Sprechkultur. Das hätten wir bei diesen Sprech(er)stunden unter Beweis gestellt. So schwärmte Wolfgang Wagner, der Stiftsdirektor des Augustinums in Roth über eine denkwürdige Rückschau auf ein Jahrzehnt, das Politik und Gesellschaft nachhaltig veänderte und freute sich zugleich "auf das nächste Mal Radiohören".

Auch die Musik versetzte das Publikum in die bewegten 60er zurück. Da gab es ein Wiederhören mit Titeln der Beatles, mit Trude Herr, Roy Black, und auch Winnetou konnte man mit der Musik von Martin Böttcher über die Prärie reiten hören. Winfried Meßmer war es wieder gelungen, eine Combo aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BR zusammenzustellen. In wochenlanger Arbeit hatte er für diese Produktionen die Musiktitel ausgesucht, bearbeitet, instrumentiert und die Proben geleitet. Die Vorbereitung und Organisation dieser Abende lag in den Händen von Ina-Marie Welling und Martina Niesel, den Kulturreferentinnen des Augustinums in München und Roth. Ihnen an dieser Stelle unser herzlicher Dank!

Eintritt frei – Großzügige Spenden für einen guten Zweck

Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei; die Mitwirkenden treten ohne Gage auf. Stattdessen baten wir um Spenden.

5.520,44 Euro konnten wir in München für die Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt. erzielen. In Roth waren es 4.602,00 Euro, die zu gleichen Teilen an die Aktion Sternstunden und an ein Demenzprojekt der Kreisklinik Roth gehen. Ein herzliches Dankeschön den Spendern und Unterstützern!