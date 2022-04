Rezepte mit altem Brot Brotknöpfle vom Sternekoch

Rezepte mit altem Brot - Zutaten für Brotknöpfle für 2 Personen:

Rezepte mit altem Brot - Brotknöpfle

Das Brot (ohne Rinde) in croutongroße Würfel schneiden und flach auf einem Backblech ausbreiten. Mehrere Lagen Küchenkrepppapier mit lauwarmem Wasser durchfeuchten, die Brotwürfel damit vollständig abdecken und mindestens 15 Minuten stehen lassen, damit das altbackene Brot wieder etwas Feuchtigkeit aufnehmen kann.

Anschließend die Brotwürfel in eine große Schüssel füllen, die Milch in einem kleinen Topf auf dem Herd erhitzen, nach und nach vorsichtig unter die Brotwürfel rühren und wieder auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Speck und Zwiebeln in feine Würfel schneiden, mit dem Öl bei mittlerer Hitze in einer beschichteten Pfanne goldbraun auslassen.

3 Eier mit einer Prise Salz in einer Schüssel verkleppern, 150g Mehl darunter rühren und mit einem Holzkochlöffel (oder in der Küchenmaschine mit Knethaken) 2 bis 3 Minuten kräftig schlagen, bis der Teig Blasen wirft.

In einem großen Topf reichlich leicht gesalzenes Wasser zum Kochen bringen und von dem Teig mit einem in heißes Wasser getauchten Esslöffel große Knöpfle abstechen und diese in das leicht köchelnde Salzwasser gleiten lassen.