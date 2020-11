Sauerteigbrot Rezept für rustikales Bauernbrot - ohne Hefe

Wegen sehr langer Ruhezeiten kommt es beim Brotbacken schon mal vor, dass man plötzlich merkt, dass man mitten in der Nacht aufstehen muss, um sich um den Teig zu kümmern. Bei diesem Rezept empfehlen wir Ihnen tatsächlich am Vortag um kurz vor 14.00 Uhr etwa anzufangen, um das Brot am folgenden Tag um 8.00 Uhr in den Ofen zu schieben. Aus Erfahrung wissen wir: Das Rezept vor dem Loslegen einmal mit Fokus auf Ruhezeiten durchzulesen, erspart ungewollte Nachtschichten.