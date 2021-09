Knödel Rezept für Semmelknödel und Kaspressknödel

Semmelknödel

Zwiebel fein würfeln und in Butter anschwitzen. Milch dazu geben und kurz warm werden lassen. Semmelbrösel in eine Schüssel geben und mit der warmen Milch übergießen. Fein gehackte Petersilie und Eier dazu und alles gut vermengen.

Teig mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Wenn alles gleichmäßig verknetet ist, dann werden nicht all zu große Knödel geformt. Befeuchten Sie Ihre Hände beim Knödel formen, dann klappt es besser. Knödel in fast kochendem Wasser garen lassen und nach ca. 17 - 20 Minuten aus dem Wasser nehmen.

Wichtig: Machen Sie zuerst einen Probeknödel. Formen Sie einen Knödel und legen diesen in das kochende Wasser und ziehen Sie den Topf auf die Seite. So können Sie testen, ob die Knödelmasse nicht im Wasser auseinanderfällt. Wenn alles klappt und der Knödel gar wird ohne auseinander zu fallen, dann formen Sie in der zweiten Runde alle anderen Knödel. Sollte der Probeknödel auseinanderfallen, hilft es meistens etwas mehr Semmelbrösel in die Masse einzuarbeiten.

Tipp von BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann:

Sie können die Knödel auch in den Dampfgarer geben. Oder Sie legen die geformten Knödel auf ein gebuttertes Blech und schieben es bei 80 Grad Umluft eine halbe Stunde in den Backofen. Zum Servieren schneiden Sie die Knödel in Scheiben schneiden und braten die Scheiben kurz mit ein bisschen Butter in der Pfanne an.