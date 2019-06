Frozen Joghurt Joghurteis am Stiel selbermachen

Es geht schnell, schmeckt lecker und erfrischt - was kann es im Sommer Besseres geben als ein Joghurteis am Stiel? Hier finden Sie ein schnelles Rezept für Frozen Joghurt

Rezept Frozen Joghurt - Zutaten für 4 Portionen

320 g griechischer Joghurt

120 g Heidelbeeren

4 TL Honig

½ Pck Vanillezucker

50g gehackte Mandeln

4 Scheiben einer Nektarine (oder eines Pfirischs oder einer großen Erdbeere, nach Belieben)

Holzstäbchen

Zubereitung Joghurteis

Joghurt, Honig, Vanillezucker vermengen und glatt rühren, dann Heidelbeeren und Mandeln ( davon jeweils einen kleinen Teil zurückhalten) vermischen. In ein möglichst dickwandiges Glas Ihrer Wahl drei Heidelbeeren sowie die Mandeln geben. Natürlich können Sie auch kleine Jogurthbecher oder die Profi-Förmchen für selbstgemachtes Eis am Stiel nutzen. Die Joghurtmasse darüber einfüllen.

Dann stecken Sie die Holzstäbchen in die Mitte einer Nektarinenscheibe oder in die Frucht Ihrer Wahl. Wichtig ist nur, dass die Scheibe in etwa die Form des Förmchens/Glases hat - und ab damit auf das Joghurteis.

Joghurteis am Stiel schmeckt auch mit pürierten Erdbeeren sehr gut

Die Förmchen oder Gläser kommen dann für mindestens 6 Stunden ins Gefrierfach. Um den Frozen Joghurt sauber aus den Förmchen zu lösen, lassen sie das Eis kurz in lauwarmen Wasser antauen.

Natürlich können Sie bei den Früchten auch variieren, ebenso beim Zuckergehalt. Pürierte Erdbeeren sind ebenfalls eine hervorragende Idee für so ein Jogurtheis am Stiel. Lassen Sie es sich schmecken!

Noch ein Rezept für ein Eis ohne Eismaschine haben wir für Sie!