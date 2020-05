Erdbeertorte Sommerliche Erdbeer-Holunder-Torte

Biskuitboden selbermachen

50 g Butter (zerlassen)

3 Eier

125 g Zucker

1 Packung Vanillezucker

125 g Weizenmehl

1 gestr. TL Backpulver



Drei Eier in eine Rührschüssel geben und mit einem Mixer auf höchster Stufe so lange wie möglich schaumig schlagen. Geben Sie Zucker und Vanillezucker unter ständigem Rühren hinzu. Mehl und Backpulver in einer extra Schüssel vermengen. Geben Sie das Mehl zu den Eiern und rühren Sie es kurz auf niedrigster Stufe unter. Butter schmelzen und ebenfalls nur kurz unterrühren, damit der Teig luftig bleibt.

Runde Tortenform mit Backpapier auslegen. Teig in die Form füllen und glatt streichen. Biskuit bei Ober-/Unterhitze 180°C im unteren Drittel etwa 30 Minuten lang backen. Teig aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.

Zutaten Cremefüllung Erdbeertorte:

10 Blatt Gelatine

250 ml Holunderblütensirup

500 g Joghurt

2 EL Zitronensaft

500 ml Schlagsahne

Blattgelatine in kaltem Wasser einweichen. Erwärmen Sie vier Esslöffel des Holundersirups in einem Topf und lösen die Gelatine darin auf. Nehmen Sie den Topf von der Herdplatte und rühren vier Esslöffel Joghurt unter. In einer Schüssel werden der restliche Joghurt zusammen mit dem restlichen Sirup und dem Zitronensaft vermischt. Fügen Sie beide Cremes in der Schüssel zusammen, kurz verrühren und kaltstellen. Wenn die Masse anfängt zu gelieren, schlagen Sie die Sahne steif und heben diese unter die Joghurt-Holunder-Creme.

Erdbeertorte machen

700g Erdbeeren

Legen Sie den Biskuit-Boden in einen Tortenring. Einen Teil der Erdbeeren in Scheiben schneiden und aufrecht innen gegen den Tortenring setzen. Den anderen Teil der Erdbeeren vierteln. Geben Sie die Hälfte der Creme auf den Biskuit und verteilen Sie die geviertelten Erdbeeren darauf. Dann geben Sie auch den Rest der Creme darüber.

Torte mit Tortenring mindestens 4-6 Stunden kaltstellen. Erst wenn die Creme fest ist Torte aus dem Kühlschrank nehmen und Tortenring entfernen. Vor dem servieren Torte mit halben Erdbeeren geschmackvoll dekorieren.

