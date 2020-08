Kuchen ohne Backen Mango-Cheesecake aus dem Kühlschrank

Mango-Cheese-Cake ohne Backen

Zutaten

Für den Boden:

12 Schokoladenkekse

60 g geschmolzene Butter

Für die Creme:

250 g Mango (am besten, Sie nehmen eine der sehr süßen und reifen, faserfreien Exemplare)

250 g Frischkäse

200 ml Sahne

70 ml Mangosaft

100 g Zucker

2 El Zitronensaft

20 g Gelatine

Für den Mangospiegel:

160 ml Mangosaft

2 EL Zucker

6 g Gelatine

gehackte Pistazien für die Deko

Zubereitung

Kekse in der Küchenmaschine zerkleinern und mit der flüssigen Butter vermischen. Wer keine Küchenmaschine hat, kann die Kekse auch in ein Geschirrhandtuch geben und mit einem Schnitzelklopfer zerbröseln. Die Keks-Butter-Mischung in eine mit Backpapier ausgelegte Springform geben, flachdrücken und für eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

In einer Schüssel Mango, Mangosaft, Frischkäse, Sahne, Zitronensaft und Zucker mischen und mit dem Pürierstab zu einer cremigen Masse verarbeiten. Ausgedrückte Gelatine in einem Topf bei geringer Hitze auflösen. Unter die Creme rühren und die Masse in die Springform füllen. Eine Stunde kalt stellen.

Für den Mangospiegel mit restlichen Gelatine ebenso verfahren wie für die Creme. Saft und Zucker mit der Gelatine mischen und auf den gekühlten Kuchen geben. Noch einmal in den Kühlschrank stellen.

Vor dem Servieren nach Belieben mit gehackten Pistazien bestreuen.

